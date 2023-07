„Die Sicht von außen ist besser als von innen“

Seit Oktober 2021 ist Max Hiegelsberger (OÖVP) erster Landtagspräsident. Im VOLKSBLATT-Sommergespräch steht er Rede und Antwort.

VOLKSBLATT: Vor einem Jahr verabschiedete sich der Landtag noch aus dem Ausweichquartier im U-Hof in den Sommer. Seit September ist man wieder im Landtagssaal, samt neuer Lüftung. Wie ist das Klima seither?

MAX HIEGELSBERGER: Sowohl das Raumklima als auch das Diskussionsklima ist seit der Rückkehr ein ganz gutes. Weil der Raum ja so aufgebaut ist, dass man enger beisammensitzt. Das ist zum einen ein Vorteil für das Präsidium, weil man näher am Geschehen sitzt und rasch eingreifen kann, zum anderen versteht man generell alle anwesenden Personen viel besser. Das ist nicht nur in der Debatte wichtig, auch wenn beispielsweise eine witzige Bemerkung fällt, bekommen es alle mit. Das trägt zu einem guten Gesprächsklima bei und lockert gerne auch mal die Situation auf. Diese menschliche Seite darf nicht zu kurz kommen und da ist der alt-ehrwürdige Sitzungssaal optimal.

Als Beobachter wirkt der Saal eher etwas klein …

Der Eindruck täuscht. Der Saal ist einfach eine optimale Kombination aus Raumgröße und Sitzungsanordnung. Die Kompaktheit ist auch eine Grundlage für die gute Diskussionskultur.

Im Nationalrat gibt es derzeit die Diskussion über die Einführung der digitalen Abstimmung. Denkt man im Landtag auch darüber nach?

Es gibt keine Denkverbote. Der Nationalrat hat aber 186 Abgeordnete, der Landtag nur 56. Sollte das gewünscht werden, werde ich mich sicher nicht dagegen wehren.

Der Grund für das Ausweichquartier war unter anderem die Pandemie. Inwiefern hat sich die Krise auch auf den Alltag im Landtag ausgewirkt?

Wie sonst auch überall, hat vor allem die notwendige Distanz den Alltag schwieriger gemacht. Zum Glück hat sich das alles zum Guten gewendet. Wichtige Gespräche finden jetzt auch wieder im Gang oder beim Mittagessen statt. Etwas ganz wichtiges für das politische Zusammenleben, auch über Fraktionsgrenzen hinweg.

Heftig diskutiert wurden auch Maßnahmen gegen die Pandemie. Oft sehr emotional. Ist hier wieder Ruhe eingekehrt?

Es sind noch vereinzelt Ausläufer spürbar. Wir haben aber im vergangenen Halbjahr gemerkt, dass wir wieder zu einem offenen Umgang zurückgekehrt sind. Es ist wichtig, dass wir vom Schwarz-Weiß-Denken wegkommen. Es braucht viel mehr Graustufen.

Weg also von Polarisierung, hin zu mehr Konses. Wie kann das besser gelingen?

Ich denke schon, dass hier Medien und im speziellen Social Media, für sehr viel Aufgeregtheit in der Positionierung von Themen sorgen. Dadurch kommen die Demokratie bzw. die demokratischen Prozesse unter Druck. Es braucht daher vor allem einen starken sachorientierten Journalismus. Dann stimmt auch die Darstellung der Demokratie. Denn auf politischer Ebene haben wir mit der Geschäftsordnung und vielen anderen Instrumenten klare Regeln für das politische Prozedere. Im Landtag funktioniert das sehr gut. Im letzten Jahr kam es zu keinem einzigen Ordnungsruf.

Reicht es, sich an die Regeln zu halten, oder braucht es verstärkt aktive Werbung für Demokratie?

Wir sehen, dass nicht nur die großen Themen interessiert verfolgt werden. Die Menschen informieren sich auch immer mehr über vermeintlich kleinere Debatten. Viele Themen bleiben aber an Überschriften hängen. Deswegen braucht es einen niederschwelligen Zugang zur Politik. Das versuchen wir beispielsweise verstärkt im Internet. Die Online-Übertragung der Landtagssitzungen wird neu programmiert, an verschiedene Endgeräte angepasst und mit einer automatischen Untertitelung versehen. Der jüngeren Generation wollen wir Inhalte über TikTok näher bringen. Am nahbarsten sind Beschlüsse, wenn sie die Bürger direkt betreffen und hier müssen wir eine noch bessere Verkaufsarbeit leisten.

Sie sind auch immer wieder im Ausland unterwegs, zuletzt etwa in Kroatien. Was können Sie von solchen Reisen mitnehmen?

Als Export-Bundesland Nummer 1 muss der Blick immer nach außen gehen. Sowohl in der Industrie und im Gewerbe als auch in der Politik. Eine Auslandsreise ist daher auch immer ein offener partnerschaftlicher Austausch, von dem man möglichst viel mitnehmen will. Zwei kurze Beispiele: In Deutschland gibt es erst eine Untersuchungskommission, wenn ein mögliches strafrechtliches Verfahren abgeschlossen ist. Und in Schottland wird ein Antrag, der vorab schon medial geleakt wurde, nicht mehr in die Verhandlung aufgenommen. Zwei interessante Regelungen, die man auch bei uns diskutieren sollte. Gleichzeitig sind auch andere an unseren Ansätzen und Erfolgsgeschichten interessiert. Die Sicht auf Österreich bzw. Oberösterreich ist — wie ich oft feststellen konnte — im Ausland meist deutlich besser als im Inland.

Die erste Sitzung nach der Somerpause ist am 5. Oktober. Ist das nicht eine zu lange Pause?

Das stimmt, die erste Sitzung ist erst im Oktober. Die Arbeit beginnt aber schon viel früher mit Anfang September. Hier starten die ersten Ausschüsse und Vorbereitungen. Zudem sind die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen unterwegs.

Also genug Zeit um Kraft zu tanken?

(lacht) Nicht wirklich. Es wartet viel Arbeit am Bauernhof. Im Sommer ist Erntezeit. Dazwischen gehen sich aber ein paar Tage Erholung aus.

Mit Landtagspräsident MAX HIEGELSBERGER sprach Dominik Hennerbichler