Diözese nun offiziell in neue Struktur gestartet

Nach eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung wurden mit 1. Jänner die fünf „Pioniere“, die Dekanate Linz-Nord, Braunau, Weyer, Schärding und Eferding, als neue Pfarren Urfahr, Braunau, Ennstal, Schärding und EferdingerLand kirchenrechtlich gegründet.

Geleitet werden die Pfarren von jeweils einem Pfarrer in Zusammenarbeit mit einem Vorstand für pastorale und einem für wirtschaftliche Angelegenheiten.

Am Wochenende wurden die neuen Leitungen in den ersten beiden Pfarren feierlich in ihr neues Amt eingeführt. „Möge das große Reformwerk unserer Diözese dazu führen, dass die Kirche nah bei den Menschen ist und bleiben kann“, erklärte LH a. D. Josef Pühringer bei der Messe in Linz-Christkönig.

Und auch Bürgermeister Klaus Luger gratulierte der Diözese Linz zur Pfarrstrukturreform. Bischof Manfred Scheuer betonte bei der Predigt in Eferding, es brauche mehr denn je lebendige und belastbare Gemeinschaften – Familien, Freundschaften, Pfarrgemeinden, Vereine und soziale Initiativen.