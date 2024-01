Diözese schafft am Freinberg einen neuen Campus für Bildung

Die Diözese Linz errichtet am einen neuen Campus für alle ihre Ausbildungs- und Forschungsstätten. Das Atelier Thomas Pucher aus Graz hat den EU-weit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewonnen und will im Gegensatz zu den 18 Mitbewerbern am bereits bestehenden Gebäude nicht nur zu-, sondern vor allem darauf bauen, strich Juryvorsitzender des Wettbewerbs Roland Gnaiger die Einzigartigkeit hervor.

Hintergrund ist, dass das Gebäude der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL) am Fuße des Linzer Freinberg technisch und thermisch sanierungsbedürftig ist. Auch eine Adaptierung an zeitgemäße pädagogische Anforderungen müsse vorgenommen werden. Aktuell sind auf dem Areal im Grünen am Freinberg neben der Pädagogischen Hochschule der Diözese noch das Sozialpädagogische Kolleg, eine Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas sowie Teile der Bibliothek untergebracht.

Die Katholische Privatuni, eine zweite Caritas-Schule und das Konservatorium für Kirchenmusik befinden sich an anderen Standorten in Linz. Sie sollen künftig den „Campus der Zukunft für Bildung, Wissenschaft und Menschlichkeit“ bilden. Was nach dem Umzug an den Freinberg mit den dann leer stehenden Objekten geschieht, sei noch offen. Für das neue Projekt wurden 70 Millionen Euro budgetiert, Land und Bund werden sich an den Kosten beteiligen. Ein Baubeginn sei für 2026 geplant, 2028 soll der neue Campus fertig sein, so der Zeitplan.

Der neue Campus wird 25.000 Quadratmeter groß sein, davon werden 8000 Quadratmeter neue Räumlichkeiten. Allerdings würden nur rund 2000 Quadratmeter Fläche neu versiegelt, denn man setze hauptsächlich auf den Bestand auf, führte Architekt Thomas Pucher aus. Außerdem werde das Dach begrünt, sodass unterm Strich die Grünfläche zunehme. Das denkmalgeschützte Gebäude werde zudem „behutsam saniert“. Im Gegensatz zu dem „schweren Betonkomplex“ sei der neue Teil eine leichte Holz-Stahl-Konstruktion, die viel Licht ins Innere des Gebäudes lasse.

Diese „Attraktivierung versteht die Diözese als wesentlichen Beitrag, um dem akuten Mangel an Pädagogen und Pädagoginnen in sozialen und sozialpädagogischen Arbeitsfeldern entgegenzuwirken“, erklärte Bischof Manfred Scheuer. Der ehemalige JKU-Rektor und Zivilrechtsprofessor Meinhard Lukas hält den Bildungscampus an einem Industriestandort wie Linz für „ganz, ganz wesentlich“.