DJ-Affäre: Eine Frage der Moral

Kommentar zur DJ-Affäre in der SPÖ OÖ

Politiker haben in der Öffentlichkeit eine Vorbildwirkung. Dies gilt umso mehr, je höher das von ihnen bekleidete Amt ist. Es ist eine Geschmacksfrage, ob der dritte Präsident des OÖ. Landtages in den Nachtstunden in einem Lokal seinem Hobby als DJ nachgeht.

Eine Frage der Moral ist es aber, wenn er als hochrangiger Vertreter der SPÖ vor rechten Burschenschaftern auflegt, gegen deren Ball sein Parteichef noch Stunden zuvor demonstriert hat und sich nichts dabei denkt.

Die Entschuldigung von Peter Binder nach massiver öffentlicher Kritik und einem Rapport bei Parteichef Michael Lindner samt Verwarnung lässt jedenfalls Zweifel aufkommen, ob er es mit dem von seiner Partei geforderten „klaren Trennline“ gegen Rechtsextremismus und Deutschnationalismus wirklich ernst meint.

Es ist kein Problem, wenn Personen mit mutmaßlich unterschiedlichen politischen Einstellungen miteinander tanzen, wie der Präsident des Burschenbundballs Franz Obermayr-Schreiber meint. Die Glaubwürdigkeit ist aber dahin, wenn man im Landesparlament oder auf der Straße mit dieser Gesinnung hart ins Gericht geht.

In der Schwesterpartei SPD wäre Binder angesichts der zahlreichen Demonstrationen gegen die AfD und Rechtextremismus wohl nicht so glimpflich davongekommen.