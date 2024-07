Christian Dörfel (ÖVP) wird neuer Sozial- und Integrationslandesrat in Oberösterreich.

Er folgt im Oktober auf seinen Parteikollegen Wolfgang Hattmannsdorfer, der in die Bundeswirtschaftskammer wechselt.

Dörfel ist derzeit Klubobmann der Schwarzen im Landtag, in dieser Funktion folgt ihm die Landtagsabgeordnete Margit Angerlehner nach.

Die Rochade erfolgt im Landtag am 24. Oktober, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte.