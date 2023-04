„Durchlässigkeit“ verbessern

Seinen 64. Geburtstag beging Johannes Rauch am Donnerstag in Oberösterreich. Und sein letzter OÖ-Termin am späten Nachmittag führte ihn auf den FH-Campus in Linz.

Gemeinsam mit Soziallandestrat Wolfgang Hattmannsdorfer stellte sich der Sozialminister den Fragen der Studenten — von A wie Ausbildungen bis Z wie Zusammenarbeit. Bezüglich der Ausbildungen will Rauch noch in dieser Periode den Titelschutz für „Soziale Arbeit“ erreichen.

Und bezüglich Zusammenarbeit sei es wichtig, dass diese auf Augenhöhe passiere. Ein Problem, das vor allem in der Pflege akut sei, sei der Ärztevorbehalt. Ähnlich auch Hattmannsdorfer, der Änderungsbedarf bei den Kompetenzen und auch bei den Verrechnungsmöglichkeiten für die Diplomierten sieht.

Davon hänge u. a. der Erfolg der „Community Nurses“ ab. Aber er sehe durchaus Bewegung — das sei vielleicht auch dem Ärztemangel geschuldet. Und dieser Pesonalmangel zwinge im gesamten Gesundheits- und Sozialbereich zu Änderungen.

Notwendig sei etwa die Durchlässigkeit, sprich, dass Ausbildungen in Spitälern, Heimen und anderen Institutionen anerkannt werden und so Mitarbeiter leichter wechseln können. Grundsätzlich habe Österreich ein extrem kompliziertes Gesundheitssystem, ergänzt Rauch. Er sei etwa für 10 Prozent zuständig und für 100 Prozent verantwortlich. Er hoffe aber, dass man im Zuge des Finanzausgleichs einige Verbesserungen anbringen könne.