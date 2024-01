Eduard Fischnaller neuer Generalabt der Augustiner-Chorherren

Beim Generalkapitel im Stift St. Florian wurde am Donnerstag Eduard Fischnaller zum neuer Generalabt der Kongregation der Österreichischen Augustiner-Chorherren gewählt. Der 54-jährige Propst des Südtiroler Stiftes Neustift bei Brixen steht nun offiziell an der Spitze der sechs Augustiner-Chorherren-Stifte in Österreich und Südtirol.

Fischnaller folgt in dieser Funktion auf den St. Florianer Propst Johann Holzinger (72), der dieses Amt seit 2017 inne hatte. Fischnaller kündigte laut Kathpress in einem ersten Statement an, er wolle „Brücken bauen und den Dialog zwischen den Stiften, zu den Diözesen und den vielen Menschen, die in unserem Wirkungsbereich leben, fördern“.

Zur Kongregation gehören die oö. Stifte St. Florian und Reichersberg, Klosterneuburg und Herzogenburg in Niederösterreich, Stift Vorau in der Steiermark und Neustift bei Brixen (Südtirol).

Jedes der Klöster stellt eine selbständige Rechtspersönlichkeit dar. Dem Generalabt kommt per Statut eine Aufsichts- und Koordinationsfunktion zu. Insgesamt leben ca. 120 Ordensleute in den sechs Klöstern. Die Mehrzahl von ihnen ist in der Seelsorge der 125 Pfarren tätig, die in Österreich und Südtirol von Augustiner-Chorherren betreut werden.