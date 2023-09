Ehrendoktorat von tschechischer Universität

Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn wurde am Montag die Ehrendoktorwürde der Palacký Universität in Olmütz (Olomouc) verliehen. Er erhielt die Auszeichnung als „einer der namhaftesten Theologen des späten 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts“ und für die Wiederbelebung der theologischen Lehre in Tschechien nach dem Kommunismus im Rahmen einer langen Kooperation mit der Palacký Universität.

In seiner Promotionsrede geißelte Schönborn „die Idee von der Schaffung staatlicher Einheit durch gewaltsame Vereinheitlichung“ als „eine der größten Verursacher von Leid in der jüngeren Geschichte“.

Lesen Sie auch

In der Geschichte habe die Ideologie der Vereinheitlichung des Staates stets die Vertreibungen von Minderheiten zur Folge gehabt und „Freiheit gibt es nicht ohne ein wirkliches Ja zu zur Vielfalt“. Und er nahm auch Bezug auf die „Entgermanisierung“ Tschechiens nach 1945. Damals mussten auch Schönborn (geboren 1945 im nordböhmischen Vlastislav) und seine Familie das Land verlassen.

Die Vereinheitlichung damals sei mit der kommunistischen Machtübernahme „bleierne Wirklichkeit“ geworden. „Eine Partei bestimmt alles. Eine gleichgeschaltete Wirtschaft, eine gleichgeschaltete Kultur, Medien, die nur die eine ,Wahrheit’ kennen dürfen, die der Partei.“