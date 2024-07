Einfacher Zugang für Hausapotheken als Mittel gegen Hausärztemangel

Einmal mehr warnt die OÖ Ärztekammer vor einem Mangel an Allgemeinmedizinern. Österreichweit sind aktuell knapp 300 Kassenstellen unbesetzt. In Oberösterreich waren es mit Beginn des dritten Quartals insgesamt 50, alleine 38 davon betrafen die Allgemeinmedizin. Ärztliche Hausapotheken könnten helfen, unbesetzte Stellen zu besetzen, so die Kammer am Mittwoch.

„38 Hausarzt-Stellen sind in Oberösterreich derzeit nicht besetzt, was eine erhebliche Einschränkung der allgemeinmedizinischen Versorgung der Bevölkerung bedeutet. Wobei verschärfend hinzukommt, dass in den letzten 20 Jahren die Bevölkerung deutlich mehr gewachsen ist als die Anzahl der Hausärztinnen und Hausärzte, sodass eigentlich weitere Stellen fehlen“, sagt Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stv. der niedergelassenen Ärzte.

Schon allein die tatsächlich unbesetzten Stellen bedeuten, dass 90.000 Bürgerinnen und Bürger nicht unmittelbar hausärztlich versorgt sind. Und das bei einer älter werdenden, multimorbideren Bevölkerung und zunehmend anspruchsvoller und aufwändiger Medizin. „Bei den wenigen Nachbesetzungen wird immer deutlicher, dass Kassenstellen mit Hausapotheke wesentlich leichter zu besetzen sind als solche ohne. Hausapotheken tragen somit ganz wesentlich zur allgemeinmedizinischen Basisversorgung der Bevölkerung im Allgemeinen bei“, weiß OMR Dr. Ziegler.

Die Bewilligung einer Hausapotheke ist im Apothekengesetz geregelt. Da dieses ein Bundesgesetz ist, bräuchte es für wünschenswerte Änderungen einen Beschluss im Nationalrat.

„Bis zum Jahr 1998 gab es in Österreich einen stabilen Gleichstand zwischen knapp 1000 öffentlichen Apotheken und rund 1100 ärztlichen Hausapotheken. Zahlreiche

Novellen des Apothekengesetzes und höchstrichterlichen Entscheide zum Nachteil der Hausapotheken hätten aber dazu geführt, dass sich der Bestand ärztlicher Hausapotheken verringert hat, während die Zahl der öffentlichen Apotheken auf knapp über 1400 gesteigert wurde“, sagt Holger Grassner, Referent für Hausapotheken.

Bis heute hat sich die Situation nicht verbessert. Umgekehrt hat sich aber der Kassenärztemangel gerade im ländlichen Raum verschärft. „Aktuell gibt es in Oberösterreich 246 hausapothekenführende Ärztinnen und Ärzte, die etwa ein Drittel der Bevölkerung medizinisch und medikamentös versorgen. Das entspricht knapp über 500.000 Menschen, die im ländlichen Raum leben. Die Anzahl blieb in den letzten 20 Jahren relativ konstant, jedoch hat die Bevölkerungszahl seither um knapp 40.000 Menschen zugenommen“, sagt Tassilo Dückelmann, Co-Referent für Hausapotheken in der OÖ-Ärztekammer.

Die aktuelle Situation liese sich überspitzt so beschreiben: „Medikamente in der nächsten Gemeinde oder gar im nächsten Bezirk zu holen ist in etwa so, als wenn man im örtlichen Wirtshaus das Essen bekommt, für das Getränk aber in den nächsten Ort zum Supermarkt fahren muss.“

Was bei der Nachbesetzung von allgemeinmedizinischen Ordinationen auch immer beobachtet werden könne, ist eine durch die Sechs-Kilometer-Abstandsregelung bedingte „Abwanderung“ der Ordinationen in Randgebiete von Gemeinden. Dies ist ebenfalls eine eigentlich unzumutbare Verschlechterung der Versorgungssituation für unsere Patientinnen und Patienten.

Ärzteschaft liefert Verbesserungsvorschläge

Neben einer Streichung der Kilometer-Grenze für ärztliche Hausapotheken zu öffentlichen Apotheken fordern die Ärzte ein duales System mit einem Nebeneinander von öffentlichen Apotheken und ärztlichen Hausapotheken.

Generell wünsche man sich eine bessere Einbindung der Ärzte-Vertretung in die Gesundheitspolitik.

Eine Verbesserung wäre auch die Installation einer ärztlichen Hausapotheke in den Primärversorgungseinheiten (aktuell 11 PVE in OÖ) mit Diespenierrecht. Aktuell sei es so, dass es in PVE-Standorten zwar Allgemeinmediziner gibt, die aber keine Medikamente mitgeben dürfen. Dazu klare Rahmenbedingungen für die Führung von solchen Hausapotheken in Primärversorgungseinheiten.

Die Bevölkerung jedenfalls habe eine klare Meinung, so die Kammer. In einer österreichweiten OGM-Befragung im Jahr 2012 zeigten von 2200 Befragten 66 Prozent eine deutliche Präferenz für die Abgabe von Heilmittel in der Ordination, nur 28 Prozent bevorzugten eine Apotheke.

Dazu kommt, dass Heilmittelverordnungen der Hausapotheker der Sozialversicherung aufgrund höherer Nachlassregelungen günstiger kommen. Das bedeutet: Hausapotheken weisen kein unökonomisches oder ertragsoptimierendes Verhalten auf. Sie nutzen die gesamte Wirkstoff- und Produktpalette in jenem Ausmaß, wie es Ärzte ohne Hausapotheken tun.

„Ziel muss also nicht nur die Sicherstellung der bestehenden ärztlichen Hausapotheken sein, sondern auch die Schaffung von neuen. Und damit auch die Schaffung von zusätzlichen Kassenstellen für Allgemeinmedizin, mit dem Ziel der optimierten Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen und Medikamenten. Es bleibt also zu hoffen, dass die gesundheitspolitischen Entscheidungen in Zukunft auf Bundesebene mehr faktenbasiert und mit mehr Empathie für die Patientinnen und Patienten getroffen werden“, so Ziegler abschließend.