Erfahrene Vollzeit-Bürgermeisterin

Am kommenden Sonntag, den 18. Dezember findet in Ottensheim die Bürgermeister-Stichwahl statt. Im ersten Wahldurchgang trennten OÖVP-Kandidatin Maria Hagenauer und ihre Mitbewerberin insgesamt gerade einmal 272 Stimmen. Ein spannender Tag steht bevor, die Wahllokale sind bis 15 Uhr offen. Im Interview erläutert Hagenauer die geplanten Schwerpunkte für ihre Heimatgemeinde Ottensheim.

VOLKSBLATT: Knapp zehn Prozent Vorsprung im ersten Wahldurchgang. Wie zufrieden sind Sie?

HAGENAUER: Das Ergebnis war natürlich sehr erfreulich. Zehn Prozent sind aber nur 272 Stimmen. Für die Stichwahl ist alles wieder offen, die Karten werden völlig neu gemischt. Ich möchte die Zeit bis zum 18. Dezember noch nutzen, um für meine Ideen zu werben.

Mit welchen Stärken möchten Sie überzeugen?

Gerade in herausfordernden Zeiten braucht eine Gemeinde in der Größe von Ottensheim eine Vollzeit-Bürgermeisterin mit viel Erfahrung. Seit mehr als 20 Jahren engagiere ich mich aktiv in der Gemeindepolitik. In den vergangenen sieben Jahren war ich als Vizebürgermeisterin tätig. Gerade zuletzt als amtsführende Vizebürgermeisterin hat sich für mich bewahrheitet, dass meine langjährige Tätigkeit in Ottensheim sehr hilfreich ist. Ich konnte in dieser Zeit wertvolle Einblicke in die täglichen Amtsgeschäfte einer Bürgermeisterin gewinnen und feststellen, dass mir diese Aufgabe große Freude bereitet Durch die Unterstützung meiner Familie kann ich mich außerdem zu 100 Prozent auf Ottensheim konzentrieren. Für diesen Rückhalt bin ich meinem Mann Leopold und meinen drei erwachsenen Kindern und deren Familien sehr dankbar. Auch auf mein Team im Gemeinderat kann ich mich zu hundertprozent verlassen.

Was sind Ihre inhaltlichen Schwerpunkte?

Ganz oben auf meiner Agenda steht die Verbesserung der Verkehrssicherheit in unserer Gemeinde Ottensheim. Wir müssen insbesondere unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer vor Gefahren schützen — gefährliche Straßenstellen müssen entschärft werden. Als Bio-Landwirtin werden bei mir Nachhaltigkeit und Nahversorgung großgeschrieben. Ein dringendes Projekt und Anliegen in den nächsten Wochen ist die finanzielle Absicherung unserer Gemeinde-Bibliothek. Dazu habe ich vor wenigen Tagen bei Landeshauptmann Thomas Stelzer vorgesprochen und um Unterstützung des Landes gebeten.

Die Tätigkeit als Bürgermeisterin erfordert viel an Zeitressourcen. Wie finden Sie neben den vielen Terminen Ausgleich zum politischen Alltag?

Unterwegs sein in der Natur — im besten Fall gemeinsam mit der Familie. Erst diesen Herbst habe ich wieder einmal an einem ganztägigen Malworkshop teilgenommen. Kreative Auszeiten zum Bilder malen sind für mich der perfekte Ausgleich zum politischen Tagesgeschehen.

Was erhoffen Sie sich für die Stichwahl am Sonntag, den 18. Dezember?

Ich will die nächste Bürgermeisterin von Ottensheim werden und weiterhin Verantwortung für meine Heimatgemeinde übernehmen. Bis dahin vergehen noch einige Tage, in denen ich mit so vielen Bürgerinnen und Bürgern wie möglich ins Gespräch kommen will — und um ihr Vertrauen am entscheidenden 18. Dezember bitte.