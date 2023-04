Erfolgreicher Schulterschluss

In einem halben Jahr, am 8. Oktober, wählt Bayern einen neuen Landtag. Die CSU Niederbayern holte sich am Samstag dafür Wahlkampfhilfe aus Oberösterreich und lud LH Thomas Stelzer als Hauptredner zu ihrer Klausur in Straubing ein. Thematisiert wurde u. a. der erfolgreiche Schulterschluss in Sachen Antriebstechnologie.

„Wir leben in enger wirtschaftlicher Verflechtung mit Bayern und in enger Partnerschaft, was den Automotive-Standort anbelangt. Daher freut es mich, dass wir mit einem gemeinsamen Kraftakt von Deutschland und Österreich – jeweils maßgeblich vorangetrieben und initiiert von Bayern und OÖ – das geplante überhastete Verbrenner-Aus ab 2035 verhindern konnten“, so Stelzer.

Und er nutzte den Auftritt in Bayern auch, um auf Oberösterreichs Ambitionen im Bereich der Wasserstoff-Technologie aufmerksam zu machen. „Heuer werden erstmals 100.000 Kubikmeter grüner Wasserstoff made in OÖ nach Bayern exportiert“, so Stelzer. Eine Herausforderung aber auch grenzübergreifendes Chancenfeld sei die Digitalisierung.

„OÖ arbeitet bereits eng mit dem Fraunhofer-Institut Passau oder den Hochschulen in Landshut und Deggendorf zusammen. Ich darf einladen, diese Synergien auch in der Zusammenarbeit mit unserem neuen Linzer ,Institute of Digital Sciences Austria’ zu heben.“

Skepsis bei Cannabis

Mit Blick auf die Ankündigung des SPD-Gesundheitsministers Karl Lauterbach, in den nächsten Wochen einen Gesetzesvorschlag zur Cannabis-Legalisierung vorzulegen, betont Stelzer: „Wir unterstützen und bestärken die CSU in ihrem Kampf gegen eine legale Abgabe von Cannabis in Deutschland. Im Umgang mit Sicherheit und Drogen gibt es für uns kein Augenzwinkern.“