Fast 100 Kindergärten mit Goldstandard-Öffnungszeiten mehr

Die Kindergärten in Oberösterreich konnten insgesamt ihre Öffnungszeiten erheblich verbessern: Sie sind jetzt durchschnittlich 8,5 Stunden pro Tag und 42,5 Stunden pro Woche geöffnet. Zudem wurde die Jahresöffnungszeit auf durchschnittlich 48,5 Wochen erhöht. Das ist eine besonders bemerkenswerte Steigerung um gleich 1,5 Wochen im Vergleich zum Vorjahr, was sich insbesondere auf die Öffnungszeit im Sommer positiv auswirkt.

„Oberösterreich macht in der Kinderbetreuung einen gewaltigen Sprung nach vorne. Mit fast 100 neuen Kinderbildungseinrichtungen, die den Goldstandard bei den Öffnungszeiten erreicht haben, setzen wir erneut einen Schritt in Richtung Kinderland Nr. 1. Das stärkt unsere Position als attraktiver Standort und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich – ein wichtiger Vorteil im Wettbewerb um die besten Fachkräfte“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Lesen Sie auch

Mindestöffnungszeit 47 Wochen

Dank der Einführung einer Mindestöffnungszeit von 47 Wochen pro Jahr konnte der Anteil der Kindergärten, die die VIF-Kriterien (Anm., Vereinbarkeitsindikator Familie und Beruf) erfüllen, um beeindruckende 11 Prozentpunkte gesteigert werden, m beeindruckende 11 Prozentpunkte gesteigert werden. Insgesamt haben sich die VIF-konformen Einrichtungen von 238 im Vorjahr auf 329 im heurigen Arbeitsjahr erhöht.

„Unser Ziel ist klar: jedem Kind die besten Chancen zu geben und allen Eltern die bestmögliche Unterstützung. Am 1. September setzen wir den nächsten großen Schritt: Die Vormittagsbetreuung in den Krabbelstuben wird beitragsfrei“, erklärt Bildungsreferentin LH-Stv.in Christine Haberlander.

Bezirke mit Vorreiterrolle

Der Ausbau der Öffnungszeiten zeigt sich in den Bezirken Oberösterreichs unterschiedlich. Wels-Land hat mit einem Anstieg von 17,5 Prozent auf 48,5 Prozent den größten Ausbau verzeichnet und steht damit an der Spitze der Bezirke. Zu den Top 3 gehören auch Freistadt mit einer Steigerung um 25,6 Prozent und Grieskirchen mit 22,5 Prozent Wachstum.

Beitragsfreie Krabbelstube ab 1. September

Ab 1. September 2024 ist die Vormittagsbetreuung in den Krabbelstuben in Oberösterreich bis 13 Uhr beitragsfrei. Damit erhalten alle Kinder bis zum Schuleintritt eine beitragsfreie Betreuung am Vormittag.

Die Nachmittagsbetreuung wird durch sozial gestaffelte Tarife von 25 bis 128 Euro pro Monat günstiger. Familien mit mehreren Kindern profitieren von zusätzlichen Ermäßigungen. Das neue Tarifsystem ist einfacher und entspricht den Kindergarten-Tarifen.