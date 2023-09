Ferien enden auch im Westen und Süden

Eine Woche nach ihren Kolleginnen und Kollegen im Osten starten am Montag auch die knapp 650.000 Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten ins neue Schuljahr. Unter ihnen sind auch 54.500 Taferlklassler, die erstmals in die Klassenzimmer strömen. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 28. Juni 2024 und in den anderen Bundesländern bis 5. Juli.

Insgesamt wächst die Gesamtschülerzahl heuer um rund ein Prozent auf 1,15 Mio. Davon sind etwa 97.000 Taferlklassler, das entspricht sogar einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem vorigen Schuljahr.

