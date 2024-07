FH-Rekordausbau mit 800 zusätzlichen Studienplätzen

Vor 30 Jahren, im Herbst 1994, sind die ersten Fachhochschulstudiengänge in Österreich gestartet. Grund genug für Wissenschaftsminister Martin Polaschek anlässlich dieses Jubiläums „den bislang größten Ausbauschritt seit der Jahrtausendwende vorzunehmen.“ So werden ab dem Studienjahr 2025/26 800 zusätzliche Fachhochschulstudienplätze zur Verfügung stehen. Auf Oberösterreich entfallen 75 neue Studienplätze.

Die 800 neuen Studienplätze sind mehr als das Doppelte der 350 zusätzlichen Anfängerplätze, die im aktuellen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan angeführt werden und sogar um 100 Plätze mehr als in der aktuellen Ausschreibung für den FH-Ausbau 2025/26 ursprünglich vorgesehen waren.

„Die Fachhochschulen sind eine unverzichtbare Säule unseres Hochschulsystems. Anlässlich des 30. Jubiläums ihrer Erfolgsgeschichte haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in diesem dritten Ausbauschritt der aktuellen Planungsperiode 2023/24 bis 2025/26 Fachhochschulen in allen Bundesländern ausbauen. Daher fiel die Entscheidung, diesmal einen Rekordausbau vorzunehmen und 800 zusätzliche FH-Studienanfängerinnen- und -anfängerplätze zu vergeben“, so Polaschek.

Massiver Ausbau des FH-Studiums Soziale Arbeit

Ab 2026/26 werden damit österreichweit insgesamt 239 zusätzliche FH-Plätze im Bereich Soziale Arbeit zur Verfügung stehen. „Es handelt sich um einen wichtigen Schritt, um mehr Fachkräfte in der Sozialarbeit hervorzubringen. Wir benötigen sie in vielen Lebensbereichen, allen voran an den Schulen und in der Familienarbeit – und das in allen Regionen Österreichs“, betont Polaschek.

So viele Plätze erhält jedes Bundesland

Burgenland 40

FH Burgenland 40

Niederösterreich 159

FH Krems 30

FH Wr. Neustadt 30

FH St. Pölten 89

Fern FH 10

Wien 170

FHW der WKW 10

FH Technikum Wien 70

FH bfi Wien 10

FH Campus Wien 80

Steiermark 85

FH Joanneum 50

FH Campus 02 35

Oberösterreich 75

FH Oberösterreich 75

Salzburg 55

FH Salzburg 55

Kärnten 55

FH Kärnten 55

Tirol 136

MCI 71

FH Kufstein 25

FHG Tirol 40

Vorarlberg 25

FH Vorarlberg 25