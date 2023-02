Finale im Wahlkampf

Zwei Wochen vor der Landtagswahl am 5. März beginnt für die Kärntner Parteien schön langsam der Endspurt. Das merkt man vor allem in den größeren Städten, wo Funktionärinnen und Funktionäre, aber auch die Kandidaten selbst um Unentschlossene bemüht sind. Die SPÖ wird laut aktueller Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) am 5. März den ersten Platz klar behaupten können. Laut der im Auftrag der „Kleinen Zeitung“ erstellten Erhebung kann die SPÖ mit 43 Prozent rechnen.

Klar auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 23 Prozent. Noch offen scheint das Rennen um Platz drei: Das Team Kärnten liegt bei 13, die ÖVP bei elf Prozent. Ob die Grünen und die Neos dieses Mal den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Landtag schaffen, ist nicht sicher. Mehr Chancen trauen die Experten den Grünen zu. Nach der Wahl scheint ein Revival von Rot-Schwarz am wahrscheinlichsten, so Hofer.