FPÖ führt weiter Umfragen zur EU-Wahl an

Die FPÖ hat sich auch in den Umfragen zur EU-Wahl am 9. Juni auf dem ersten Platz eingerichtet: In einer OGM-Erhebung für den „Kurier“ (Sonntagsausgabe) kommen die Freiheitlichen auf 26 Prozent, um Platz zwei rittern ÖVP (22 Prozent) und SPÖ (21 Prozent). Große Verliererin im Vergleich zur EU-Wahl 2019 wäre also die Volkspartei. Die Grünen könnten demnach ihr Ergebnis halten, die NEOS zulegen.

Klarer Gewinner in der Umfrage sind mit 26 Prozent die Freiheitlichen (EU-Wahl 2019: 17,2 Prozent). Die ÖVP wiederum würde im Vergleich zur letzten Wahl (34,6 Prozent) 13 Prozentpunkte verlieren, die SPÖ (2019: 23,9 Prozent) müsste ebenfalls Einbußen hinnehmen. Die Grünen kommen in der Umfrage mit 14 Prozent quasi auf ihr Ergebnis von 2019 (14,1 Prozent), die NEOS könnten mit zwölf Prozent ordentlich dazugewinnen (2019: 8,4 Prozent). Für die Umfrage wurden 2.076 wahlberechtigte Österreicher befragt (22.-24. sowie 29.-31. Jänner, Schwankungsbreite 2,2 Prozent).

Eine Umfrage von Lazarsfeld für „Österreich“ (1.000 Befragte vom 29.-31. Jänner, Schwankungsbreite 3,2 Prozent) verortete zuletzt ebenfalls die FPÖ mit 27 Prozent auf dem ersten Platz. Die ÖVP kommt in dieser Umfrage auf 24 Prozent, die SPÖ auf 20 Prozent. Die NEOS werden mit 14 Prozent noch vor den Grünen mit 13 Prozent ausgewiesen. Abgefragt wurde hier auch die KPÖ (zwei Prozent).