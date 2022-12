Friedenslicht für Oö. Landesregierung

„Die Botschaft des Friedenslichts ist heuer besonders wertvoll. Das Licht aus Bethlehem ist mit seiner Friedensbotschaft unter anderem auch nach Lemberg in der Ukraine gebracht worden“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich der Übergabe des ORF-Friedenslichts an die Mitglieder der Oö. Landesregierung.

Das Friedenslicht erinnert in ganz Europa an die Friedensbotschaft, die in Bethlehem bei der Geburt Christi verkündet wurde. Es ist eine liebgewordene oö. Weihnachtstradition. Bei der montägigen Sitzung der Oö. Landesregierung im Linzer Landhaus hat Friedenslichtkind Sarah Noska diese leuchtende Botschaft überbracht.

„Angesichts der furchtbaren kriegerischen Handlungen, die leider wieder mitten in Europa stattfinden, ist das ORF-Friedenlicht ein umso wichtigeres Friedenssymbol“, sagte Stelzer.