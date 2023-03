Fürsprache für Proporz

Anlässlich der am Donnerstag im Landtag stattgefundenen Aktuellen Stunde bekräftigten LH Thomas Stelzer und Landtagspräsident Max Hiegelsberger den oö. Weg des Miteinanders und erteilten Forderungen von SPÖ und Grünen nach Abschaffung des Proporzes eine klare Absage.

„Warum engagieren sich Menschen in der Politik? Warum verfassen Parteien Wahlprogramme? Und warum treten sie bei Wahlen an? Weil sie offensichtlich gestalten und umsetzen wollen. Und da kommt doch unsere Regierungsform der Politik des Gestaltens am nächsten“, stellte Stelzer klar.

Lesen Sie auch

„OÖ ist mit einer seit Jahrzehnten bewährten Regierungsform am Puls der Zeit und das Wirtschafts- und Arbeitsplatzland Nummer 1 in der Republik.“ „Die Menschen können sich auf unsere bewährten demokratischen Spielregeln verlassen“, ergänzt Hiegelsberger. Ein Anteil von 60 Prozent einstimmiger Beschlüsse zeige auf, wie Zusammenarbeit gelebt wird.