Gegen die „digitale Amnesie“

Am Montag startete LH Thomas Stelzer den Countdown, in genau 100 Jahren, am 21. August 2123 um 12.45 Uhr, wird sich die Landesspitze erneut im Minoritenhof des Landeshauses versammeln und erfahren, was in der ersten digitalen Zeitkapsel eingeschlossen wurde. Die Zeituhr ist übrigens online unter ooe.gv.at/zeitkapsel abrufbar.

Das erste Problem wird sein, ob man die digitalen Informationen in dem Stein noch lesen kann — und es ist auch ein Wettbewerb, da parallel dazu auch das OÖ Landesarchiv diese Akten digital speichert, samt permanenter, fachlich kompetenter Kontrolle, um alles zu tun, damit die Daten lesbar bleiben.

Lesen Sie auch

Mühlviertler Granit

Die Festplatte im Landhaus ist in einem Mühlviertler Granitstein versenkt und mit einem 800 Kilogramm schweren Deckel für die kommenden 100 Jahre verschlossen. Den Monolith hat die Künstlerin Gabriele Berger geschaffen: „Daten wurden festgehalten, verpackt in eine Festplatte, die eine Steinschachtel umschließt. Und diese wurde wiederum in einer Steinschachtel versenkt“, wie die Künstlerin — sie lebt und arbeitet in Aigen-Schlägl — den großen Granitblock bezeichnet.

Den genauen Inhalt wird man erst in 100 Jahren erfahren: In einem Online-Voting haben 820 Oberösterreicher darüber abgestimmt, welche Motive aus unserem heutigen Leben sie künftigen Generationen zeigen möchten. Ausgewählt wurden zum Beispiel Bilder von der Baustelle der 4. Donaubrücke, des Dachsteingletschers, der Linz-Marathon, das Foto einer Schulklasse mit FFP2-Masken und eine Telefonzelle, sowie eine von einer Blasmusikkapelle gespielte Version der Landeshymne. Übrigens gibt es auch im Turm des Landhauses eine Zeitkapsel, die drei Kassetten wurden zuletzt bei der Renovierung 2005 geöffnet, aber erneut in der Metallkugel an der Spitze eingeschlossen.

Beim Projekt der digitalen Zeitkapsel handelt es sich um ein Experiment mit offenem Ausgang. Es markiert aber auch den Start der fachgerechten digitalen Archivierung in der Verantwortung des Oö. Landesarchivs und zeigt das Bemühen, aktiv gegen die „digitale Amnesie“ vorzugehen.

500.000 Akten pro Jahr

„Die Vorteile der Digitalisierung liegen auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung auf der Hand: sie ermöglicht eine effiziente, zeitgemäße Entwicklung, vor allem auch im Kontakt mit den Bürgern“, so LH Stelzer.

Eine halbe Million digitale Akten kommen pro Jahr beim Land OÖ zusammen, im Elektronischen Aktensystem sind mittlerweile rd. 5,5 Mio. Akten erfasst. Bereits seit 2018 laufe beim Land ein Projekt zum Überführen der digitalen Akte in ein Archiv, so Landesamtsdirektor Erich Watzl. Denn „die Archivierung unserer digitalen Gegenwart stellt Archive vor völlig neue Herausforderungen“, so die Leiterin des Landesarchivs Cornelia Sulzbacher. So werde es keine „Dachbodenfunde“ mehr geben, gleichzeitig stehe sie als Archivarin in der „Copy-And-Paste-Welt“ vor dem „Problem von Fake News“ und müsse „gesichertes Wissen über die Zeit“ zur Verfügung stellen.