Gegen eine Kannibalisierung …

Mit Oktober beginnt an der JKU eine neue Ära: Der 48-jährige Stefan Koch folgt auf Rektor Meinhard Lukas, die feierliche Inauguration wird am Dienstag über die Bühne gehen. Der Wirtschaftsinformatiker hat bereits mehrere Bereiche definiert, wie er die JKU stärken will, wie er sagt.

VOLKSBLATT: Stichwort Internationalisierung …

REKTOR KOCH: Wir haben einen Anteil von rund 17 Prozent an internationalen Studierenden. Das entspricht bei rund 25.000 Studierenden in Summe also rund 3500. Gerade die englischsprachigen Studien und das Artificial-Intelligence-Programm werden stark nachgefragt. Ich denke, die JKU ist diesbezüglich sehr gut aufgestellt. Aber es muss prinzipiell jeder Universität am Herzen liegen, noch internationaler zu werden. Wir denken daher darüber nach, ob und inwieweit wir weitere englischsprachige Master-Studienprogramme etablieren. Da sehen wir Bedarf und das ist, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, eine Standortfrage. Wir brauchen die internationalen Studierenden als gut ausgebildete potenzielle Fachkräfte. Wir merken auch, dass viele internationale Studierende freiwillig Deutsch lernen, unsere Deutschkurse sind ausgebucht.

Die JKU versteht sich aber nicht als Vorfeldorganisation für den Arbeitsmarkt und richtet danach ihre Angebote aus?

Natürlich ist das ein Aspekt, aber keineswegs der einzige. Für die JKU sind die internationalen Studierenden wichtig, weil sie andere Lebensweisen, Sicht- und Denkweisen mitbringen. Das ist bereichernd, auch für die heimischen Studenten. Denn für die heimischen Studenten, die etwa nicht ins Ausland gehen können, ist das eine Chance. Das wird durch den Fachbegriff „Internationalization at home“ zum Ausdruck gebracht.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind zwei Megatrends …

Genau. Und wir an der JKU werden die Forschung an Künstlicher Intelligenz mit der Forschung anderer Fachbereiche zusammenbringen, etwa mit der Humanmedizin. Und wir denken beispielsweise aber auch über neue Prüfungsformate nach. Die grundlegende Frage ist: Was brauchen unsere Absolventen in der Zukunft, in der diese Tools wie ChatGPT existieren, für Fähigkeiten.

Wie wichtig sind Kooperationen für Hochschulen?

Immens wichtig. Wir haben da einige sehr gute Kooperationen, etwa mit der Medizinuniversität Graz oder mit der Angewandten in Wien. Bei unseren internationalen Kooperationen setzen wir auf eine vertiefte Zusammenarbeit.

Wie schätzen Sie das Potenzial des Institute of Digital Sciences Austria (die neue Linzer TU) ein?

Wir sind hier in sehr guten Gesprächen mit der Gründungspräsidentin und werden schauen, dass das IDSA einen Komplementärbereich in seinen Angeboten abdecken wird. Wir arbeiten bereits sehr gut zusammen, und ich bin mir sicher, dass wir das auch künftig tun werden. Es ist ja das gemeinsame Verständnis aller – weil auch die FH Hagenberg hat ja im IT-Bereich Angebote –, dass es zu keiner Kannibalisierung kommen darf. Ein ausführliches Interview finden Sie im Hoamatland des OÖ Volksblattes.

Mit dem neuen JKU-Rektor STEFAN KOCH sprach Oliver Koch