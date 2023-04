Gemeinde als flexibler Arbeitgeber

Gemeinde-Landesrätin Michaela Langer-Weninger will die Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung überarbeiten und das derzeit starre System aufbrechen: „Fachkräftemangel wohin das Auge reicht. Gleichzeitig haben wir erfreulicherweise eine so geringe Arbeitslosigkeitsquote wie zuletzt 2008. Mit der raschen Überarbeitung können wir dort helfen, wo es uns möglich ist und dem Personalmangel im öffentlichen Dienst nachhaltig entgegentreten.“

Derzeit nur einmalige Zuschläge erlaubt

Die Verordnung regelt anhand der Einwohnerzahl die Anzahl der Bediensteten sowie deren Gehälter. Dadurch haben die Kommunen in der Personalgestaltung starre Vorgaben und können eine Besserstellung einzelner Bediensteter nur unter sehr strengen, genehmigungspflichtigen Vorgaben vornehmen.

Einzig und allein einmalige Zuschläge können mittels Beschlusses des Gemeindevorstandes gewährt werden. „Aus diesem Grund habe ich die Fachabteilung beauftragt, Vorschläge für eine flexiblere Neugestaltung auszuarbeiten. Klares Ziel dabei ist, die Zusammenarbeit der Gemeinden zu fördern, die Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Privatwirtschaft zu steigern, sie in Summe als Arbeitsgeber attraktiver zu positionieren und deren Autonomien zu stärken“, so Langer-Weninger. Ab sofort befindet sich der Entwurf in Begutachtung.

Der Entwurf sieht Sonderbestimmungen für Gemeinden vor, die in zumindest einem wesentlichen Bereich der Verwaltung (Amtsleitung, gesamte Finanz- und Vermögensverwaltung, Buchhaltung, Bauwesen oder allgemeine Verwaltung) zusammenarbeiten.

Für Gemeinden einer solchen Verwaltungsgemeinschaft werden je nach Einwohnerkategorie (nun nur noch sechs statt wie bisher zwölf Kategorien) nur mehr die Spitzendienstposten festgesetzt, alle weiteren Dienstposten können relativ flexibel festgesetzt werden. Die Maximalzahl der zur Verfügung stehenden Dienstposten ist zwar begrenzt, wird aber gegenüber der bisherigen Regelung um zwei bis drei Dienstposten erweitert. Dadurch können Kompetenzen gebündelt und Mitarbeiter entlastet werden.

„Für die Anwendbarkeit ist eine Verwaltungsgemeinschaft in nur einem wesentlichen Bereich Voraussetzung. Dadurch ist ein niederschwelliger Zugang für Gemeinden gewährleistet“, so Langer-Weninger.