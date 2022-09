Gemeinden brauchen mehr Hilfe

Bereits am Mittwoch kam die freudige Nachricht aus Wien, die Landwirtschaft und die Unternehmen finanziell zu unterstützen. Nun sollen die „Säulen der Dorfgemeinschaft“ (Gemeinden und Vereine) und die lebenswichtigen Einsatzorganisationen bei den Hilfen berücksichtigt werden, forderte die ÖVP in der Landtagssitzung am Donnerstag.

„Die Gemeinden müssen dringend finanziell entlastet werden. Allerdings ist das für ein Bundesland alleine nicht machbar. Selbst das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat in einer Aussendung kundgetan, dass die Gemeinden Hilfen vom Bund benötigen. Ohne Unterstützungen vom Bund wird es nicht gehen“, sagt OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel, der selbst Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Steinbach an der Steyr ist und um die aktuellen Probleme in den Gemeinden weiß.

Auch etliche Einsatzorganisationen und Vereine belasten die steigenden Energiekosten sehr. „Da ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat, dürfen auch Einsatzorganisationen und Vereine nicht vergessen werden. Eine Vielzahl sozialer, kultureller, sportlicher und gesellschaftlicher Aufgaben, die unser Land wesentlich bereichern, werden von Menschen getragen, die sich freiwillig einbringen“, erklärt dazu Gemeindebundpräsident Landtagsabgeordneter Christian Mader.

Kritik von Rot und Grün

„Die Koalition der Untätigen regiert schon viel zu lange“, übte SPÖ-Klubvorsitzender Michael Lindner nach der Sitzung Kritik an Schwarz-Blau. Er forderte erneut einen eigenen Anti-Teuerungsgipfel in OÖ. Er erwarte sich, dass ÖVP und FPÖ „endlich für die eigenen Landsleute aktiv werden, statt alle Zuständigkeiten immerzu an den Bund abzuschieben.“

Bislang habe OÖ als einziges Bundesland noch kein Entlastungspaket für die eigene Bevölkerung geschnürt, kritisierte auch die Grüne Sozialsprecherin Ines Vukajlovic und fordert: „Jetzt ist es Zeit zu Handeln.“

FPÖ sieht Bund in Pflicht

Anders als SPÖ und Grüne sieht auch die FPÖ weiteren Handlungsbedarf durch den Bund. So brauche es etwa bei der angekündigten Strompreisbremse eine besondere Berücksichtigung für Wärmepumpen. „Die Bürger dürfen nicht noch mehr finanziell bestraft werden“, zeigt sich FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr entsetzt über die bisherige Nichtberücksichtigung.

Gerade beim Umstieg auf nachhaltige, nicht fossile Heizsysteme hätten sich viele Österreicherinnen und Österreicher für diese umweltfreundliche Alternative entschieden. Genau diese Haushalte würden durch die hohen Strompreise nun mit extrem hohen Kosten konfrontiert, fordert Mahr rasches Handeln. Zudem forderte er erneut ein Aussetzen der geplanten CO2-Steuer.