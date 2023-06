Gemeindetag in Innsbruck mit Van der Bellen und Nehammer

Nach der offiziellen Eröffnung des 69. Österreichischen Gemeindetages am Mittwoch findet am Donnerstag in der Innsbrucker Messe die „Haupttagung“ statt – und dies mit gehöriger politischer Prominenz. Unter anderem werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie einige Bundesminister in der Tiroler Landeshauptstadt erwartet.

Dort treffen sich laut dem veranstaltenden Gemeindebund an beiden Tagen mehr als 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und diskutieren kommunalpolitische Themen. Die Tagung steht diesmal unter dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas.“ Der diesjährige Gemeindetag steht aber wohl auch im Zeichen der Verhandlungen zum Finanzausgleich. Letzterer dürfte erwartungsgemäß in den Reden der Polit-Spitzen seinen Eingang finden.

Auch die Europaregion Tirol bestehend aus dem Bundesland Tirol, Südtirol und dem Trentino soll einen wesentliche Teil des Gemeindetages bilden. Vor der Veranstaltung, die um 10.00 Uhr beginnt, lädt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) übrigens zu einem „Landesüblichen Empfang“ mit Schützen und Blasmusik.