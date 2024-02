Made in Oberösterreich: Vorrang für heimische Unternehmen

Am Mittwoch trafen sich die oö. Regierungsspitzen von OÖVP und FPÖ zu einer gemeinsamen Koalitionsklausur im Landhotel Forsthof in Sierning. Die Klausur stand unter dem Motto „Gemeinsam regieren. Entschlossen handeln“: „Europa ist gefordert, sich als Wirtschaftsstandort neu auszurichten, um auf Augenhöhe mit den Weltmärkten zu konkurrieren. Es geht um nicht weniger als um die Sicherung unseres Standortes und um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Deshalb müssen wir auch in Oberösterreich immer international denken, aber regional handeln“, stellte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eingangs dar.

Vorrang für heimische Unternehmen

Zur Stärkung der Regionalität setzen OÖVP und FPÖ einen Schwerpunkt auf „Made in Oberösterreich“. Mittels eines neuen Beschaffungsleitfadens sollen heimische Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen künftig noch besser berücksichtigt werden können. „Wir wollen unsere eigenen regionalen Stärken nutzen.

Unsere heimischen Betriebe sind sehr gut aufgestellt und arbeiten auf Top-Qualitätsniveau. Mit dem neuen Beschaffungsleitfaden können wir oberösterreichische Unternehmen besser berücksichtigen. Damit stärken wir unsere Klein- und Mittelunternehmen und Oberösterreich als Wirtschaftsstandort“, halten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner fest.

Für den neuen Beschaffungsleitfaden haben Landesjuristen sämtliche Möglichkeiten eruiert und festgehalten, wie bei öffentlichen Aufträgen heimische Unternehmen stärker berücksichtigt werden können. Dafür sollen in Ausschreibungen beispielsweise ökologische Aspekte, kurze Transportwege zeitliche Erfordernisse und Umweltstandards als relevante Zuschlagskriterien festgelegt werden. Ziel ist, Vorfälle wie chinesischen Granit im Straßenbau oder Autos aus chinesischer Produktion zu vermeiden und die heimische Wirtschaft zu stärken.

Verlängerte Strompreis-Kompensation

Im Zentrum der Klausur standen ebenso Herausforderungen für heimische Unternehmen im Energiebereich: „Die hohen Energiepreise setzen Oberösterreichs Industrie und Wirtschaft zunehmend unter Druck. Während andere Länder Unternehmen über Jahre hinweg einen günstigen Strompreis garantieren, ist Österreichs Strompreis-Kompensation nur für ein Jahr fixiert.

Um die Arbeitsplätze im Land zu halten, brauchen unsere Betriebe Planungssicherheit – und die gleichen Chancen wie ihre internationale Konkurrenz“, stellen Haimbuchner und Stelzer klar und fordern die Bundesregierung auf, die Strompreis-Kompensation im Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz auch in Österreich zu verlängern. Nur so sei es möglich, dass die Wirtschaft gleichzeitig die Umstellungskosten auf erneuerbare Energien stemmen könne.

Kritik an Lieferketten-Gesetz

„Immer mehr Unternehmen wenden sich an uns, weil sie schwere Bedenken gegen das geplante EU-Lieferkettengesetz haben. Für uns ist klar, dass Menschenrechte und die Umwelt entlang von Wertschöpfungsketten geschützt werden müssen. Doch der enorme bürokratische Aufwand, den das EU-Lieferkettengesetz vorsieht, widerspricht ganz klar dem Hausverstand“, sind sich Stelzer und Haimbuchner einig.

Besonders Klein- und Mittelbetriebe, die mit Großkonzernen zusammenarbeiten, würden mit einem erheblichen Kosten- und Bürokratieaufwand konfrontiert. Stelzer und Haimbuchner appellieren daher an die Bundesregierung, sich innerhalb der EU für eine Überarbeitung des Entwurfs einzusetzen, um Klein- und Mittelunternehmen nicht weiter zu belasten.

OÖ-Vorstoß für Bezahlkarte stößt auf Unterstützung

Oberösterreich hat sich als erstes Bundesland für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylwerber ausgesprochen. In der Arbeitsklausur der OÖVP-FPÖ Koalition wurde diese Forderung bekräftigt und eine einheitliche Vorgangsweise besprochen. „Wir wollen eine Bezahlkarte einführen, um Missbrauch zu verhindern und um als Zielland für Migration weniger attraktiv zu werden“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Manfred Haimbuchner und betonen: „Wir werden das mit Nachdruck verfolgen und uns auch auf Bundesebene dafür einsetzen.“

Investitionsprogramm zur Konjunktursicherung

Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage wollen OÖVP und FPÖ die öffentlichen Investitionen in Oberösterreich ankurbeln. Zentrale Instrumente zur Konjunktursicherung sind der Oberösterreich-Plan und der Zukunftsfonds des Landes. Im Zukunftsfonds stehen heuer 200 Mio. Euro bereit, mit denen einerseits der öffentliche Verkehr und das Breitbandnetz ausgebaut und in die Energie- und Umweltwirtschaft sowie Forschungsförderung investiert werden soll.

Mit den 122 Mio. Euro im Oberösterreich-Plan werden heuer vor allem Krankenhäuser ausgebaut, an den Umfahrungen Haid und Weyer gearbeitet und neue Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung errichtet. Bei der Klausur wurde der Umsetzungsstand zu den einzelnen Vorhaben besprochen und offene Fragestellungen geklärt. Mit der Stadtbahn und den Investitionen im öffentlichen Verkehr wurden zwei Projekte besonders ausführlich behandelt:

Die Realisierung der neuen Regional-Stadtbahn Linz ist das größte oberösterreichische Infrastrukturprojekt der Nachkriegsgeschichte. Sie wird die Verkehrsbelastungen auf den sehr stark frequentierten Pendelstrecken vor allem aus dem Mühlviertel reduzieren und Innbegriff der modernen Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Oberösterreich sein.

Die wichtigen Schlüsseldokumente, welche die Basis für eine 15a-Finanzierungsvereinbarung darstellen, wurden an die zuständigen Ministerien übermittelt und befinden sich in aktuell in fachlicher Detailprüfung. Die ersten positiven Rückmeldungen sind als Zeichen einer soliden Planung sowie einer zuversichtlichen Finanzierungsvereinbarung zu sehen.

Ein Schwerpunkt liegt 2024 auf dem Ausbau und der Verbesserung von Krankenhäusern. Insgesamt stehen 204 Millionen für den Ausbau von acht Krankenhäusern zur Verfügung. Allein durch diese Investitionen wird entsprechend der Studie von Johanneum Research Graz eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung von langfristig 592 Millionen Euro erzielt. In Beschäftigungsverhältnissen ausgedrückt entsteht auf dem Arbeitsmarkt eine Auslastung von 5.100 Vollzeitkräften für die Dauer des Projektzeitraums.

Es wird 2024 an neun Großprojekten in acht Krankenhäusern gebaut: Neubau Kinderbettentrakt am KUK, OP-Neubau und Masterplan im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern, Neubau Stammzellentransplantation am Ordensklinikum Elisabethinen, Neubau Bauteil 10 für 158 Betten, Ambulanzen, Tagesklinik am KH Braunau, Zusammenlegung bisher getrennter OP-Bereiche im Klinikum Steyr, Zubau OP-Bereich im Klinikum Freistadt, Masterplan und Zubau Radiologie am Klinikum Kirchdorf, Neubau Ausbildungszentrum und Generalsanierung Küche am Klinikum Wels-Grieskirchen.

„In Oberösterreich wissen wir, was eine Regierung in Zeiten wie diesen zu tun hat: Nicht reagieren, sondern agieren. Darum bemühen wir uns gemeinsam jeden Tag – und auch heute auf unserer Klausur. Wir arbeiten entschlossen, denn wir wollen gemeinsam etwas zusammenbringen, um Oberösterreich weiterzubringen“, so Stelzer abschließend.