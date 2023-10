Grüne Kritik an Abschiebungen in den Irak

Vom Flughafen Wien-Schwechat soll am heutigen Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Maschine mit dem Ziel Bagdad abgehoben sein, um Menschen in den Irak abzuschieben. Das Innenministerium wollte dies gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen, die grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr und Ewa Ernst-Dziedzic kritisieren die „zweifelhaften Umstände“ der Charterabschiebung.

Mehrere irakische Staatsbürger seien in den vergangenen Tagen in Schubhaft genommen worden und sollen heute abgeschoben werden, schrieb Bürstmayr am Sonntag auf Twitter (X). Die entsprechenden Abschiebungsbescheide seien zum Teil schon Monate und Jahre alt, weswegen das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eigentlich prüfen müsse, ob sich seit der Entscheidung nicht wesentliches geändert habe. „In der Vergangenheit war das BFA dabei gelinde gesagt eher oberflächlich“, kritisierte Bürstmayr. Außerdem hätten Angehörige und Freunde der Schubhäftlinge diese am Wochenende – trotz ausgewiesener Besuchszeiten – wegen „Personalmangel“ nicht besuchen dürfen. „Menschen nach jahrelangem Aufenthalt in Österreich den Abschied von Angehörigen und Freund:innen zu verunmöglichen – das ist eines Rechtsstaats unwürdig“, kritisierte der Grüne Abgeordnete.

Das Innenministerium wollte die Abschiebungen gegenüber der APA am Dienstag nicht kommentieren, da „Rückführungen im Vorfeld weder bestätigt noch dementiert werden. Dies würde jegliche Planungen für die zwangsweise Außerlandesbringung von Personen, die trotz einer rechtskräftig negativen Entscheidung und einer Ausreiseverpflichtung Österreich nicht eigenständig verlassen haben, unmöglich machen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage am Dienstag. Im BMI verwies man weiters darauf, dass nur Personen deren Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen wurde, abgeschoben werden. Priorität sei aber die „freiwillige Ausreise“, die vom BMI unterstützt wird. „Erst wenn der Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen wird und keine eigenständige Ausreise erfolgt, wird vom BFA in letzter Konsequenz eine zwangsweise Rückführung in die Wege geleitet.“

Die grüne Sprecherin für Menschenrechte Ewa Ernst-Dziedzic postete in der Nacht auf Dienstag ein Video vom Flughafen Wien-Schwechat auf Twitter (X) und kritisiert die Undurchsichtigkeit der Abschiebungen: „Ich möchte nur einmal festhalten, dass es nicht einmal mir als Abgeordnete möglich ist, (…) an die Informationen zu kommen, die ich bräuchte.“ So sei unter jenen, die abgeschoben werden sollen, etwa auch eine kranke Frau, deren Mann einen positiven Bescheid auf Familienzusammenführung habe, die selbst jedoch weder Papiere noch Familie im Irak habe.

Erst vor wenigen Wochen wurde in Bagdad die österreichische Botschaft wiedereröffnet. Damit kündigte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ein „neues Kapitel in den Beziehungen“ mit dem Irak an. Bisher waren Rückführungen schwierig, da der Irak darauf drängt, dass EU-Staaten selbst Anreize für eine freiwillige Rückkehr irakischer Staatsbürger setzen. Fixiert wurde bei der Reise, dass Österreich einen Polizeiattaché nach Bagdad entsendet. Jene Vereinbarung, die die Rückführungen betrifft, war laut Schallenberg und Takàcs bereits vor ein paar Monaten erfolgt, so die Tageszeitung „der Standard“.

Die für Dienstag geplante Abschiebung – „der Standard“ berichtet von bis zu 40 Personen die zwangsweise nach Bagdad gebracht werden sollen, zehn davon in Schubhaft – sei aber nicht die erste im heurigen Jahr. Im April seien ein 28-jähriger und ein 30-jähriger Mann in Linienmaschinen nach Bagdad gebracht worden. Sie seien vorbestraft gewesen. Im Unterschied dazu soll es sich bei den nun von der Abschiebung betroffenen um unbescholtene Menschen handeln.

In der Nacht auf Dienstag kam es zudem zu einer spontanen Demonstration am Wiener Flughafen, berichtete die Tageszeitung „heute“. Mehrere hundert Menschen protestierten gegen eine „Abschiebewelle in den Irak“. Die Demo hatte „keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb“, hieß es vom Flughafen.