Gutes OÖ-Klima, weil Untergriffe vermieden werden

Das Vertrauen in unser politisches System, das Ansehen der Parteien und das politische Engagement der Menschen im Land — das sind Themen, die für viele Diskussionen sorgen, sowohl in den Medien als auch an den Stammtischen des Landes. Der Landtag baut daher im kommenden Jahr seine Demokratiebildungsangebote weiter aus und beschäftigt sich in zwei Enqueten mit der Weiterentwicklung des Landes.

Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung am 14. März nehmen sich die Abgeordneten gemeinsam mit ausgesuchten Experten Zeit, den Umgang miteinander und mit dem bestehenden politischen System zu hinterfragen. „Denn die Demokratie fordert uns auf, sie beständig zu stärken und weiterzuentwickeln“, so Landtagspräsident Max Hiegelsberger.

Das zweite Diskussionsformat wird sich am 8. Mai mit dem Wissenschaftsstandort Oberösterreich beschäftigen. Mit dem kommenden Start der Interdisciplinary Transformation University (ITU) rückt dieses Thema noch stärker in den Fokus.

Denn das Vertrauen in die Wissenschaft sei in Österreich eher unterdurchschnittlich ausgeprägt, hier bestehe Handlungsbedarf, so Hiegelsberger. Eine positive Bilanz zieht der Landtagspräsident über das vergangene Jahr, und er lobt im VOLKSBLATT-Interview auch das gute Klima zwischen den Parteien in Oberösterreich.

VOLKSBLATT: Und wieder geht ein herausforderndes Jahr zu Ende. Irgendwie hat man das Gefühl, dass wir aus dem Krisenmodus nicht herauskommen. Corona ist zwar überwunden, aber nun gibt es die Teuerung und auch Krieg in Palästina … über allem schwebt dann auch noch die Klimakrise. Wie viel Spaß macht da noch Politik?

HIEGELSBERGER: Politik macht auch in solch schwierigen Zeiten Spaß, weil die Menschen Orientierung suchen und die Politik gefordert ist, solche Orientierung zu geben. Zweitens leben wir natürlich in unsicheren Zeiten, aber wenn man sich überlegt in welchem Umfeld wir hier in Mitteleuropa leben können, dann sucht das seines Gleichen. Ich will nicht die Probleme ausblenden, aber ein gewisses Maß an Grundzufriedenheit würde uns allen helfen.

Was war heuer das Highlight für Sie in der OÖ-Politik?

Dass es uns gelungen ist, bei den jungen Menschen durch die „Werkstatt für Demokratie“ und das „Forum junge Demokratie“ das Interesse zu wecken. Das konnten wir extrem steigern. Die Bereitschaft Demokratie zu leben und mitzumachen ist hoch, und wir wollen hier noch mehr Angebote machen.

Das erste Drittel der Legislaturperiode ist um. Wie gut ist derzeit das politische Klima in Oberösterreich?

Das ist in Oberösterreich sehr gut. Wir haben thematische Auseinandersetzungen. Wir haben auch intensive Diskussionen. Aber es gibt eine Grundregel, die nicht überschritten wird: Angriffe auf die Person oder die Persönlichkeit unterbleiben – defacto fast zu 100 Prozent. Das sind wir auch dem Wähler schuldig.

Egal ob Raumordnung oder Jugendschutz: Viele Menschen sehen Notwendigkeit zur Zentralisierung. Ist es sinnvoll, dass es jenseits der Enns andere Regelungen gibt?

Es gibt Bereiche, wo es vernünftiger wäre, wenn das nur in Wien angesiedelt wäre. Es gibt Bereiche, wo es gescheit wäre, wenn das reine Landeskompetenz wäre. Oder man zumindest die Durchführung komplett den Gemeinden überlässt. Denn eines ist schon klar: Der sparsamste Umgang mit den Ressourcen ist dort, wo ich am nähesten beim Bürger bin.

Anders gefragt: Ist der Föderalismus ein Erfolgsrezept für Österreich?

Ganz eindeutig. Die Regionen sind so unterschiedlich. Und es wäre vernünftig, wenn der Nationalrat sich mehr in der Grundsatzgesetzgebung bewegen würde und die Durchführung den Ländern überließe.

Die jungen Menschen dürfen zwar mit 16 wählen, aber erst mit 18 rauchen. Ist das Rauchen so viel komplizierter als das Wählen?

Auch bei Wahlen kann man viel anstellen, aber die Gesundheit unserer Jugend ist einfach wichtig.

Trotzdem: Wie kann man verhindern, dass der Staat als eine Art Vollkasko-Versicherung gesehen wird?

Da hat sich auch durch Corona viel geändert. Wie ich kürzlich bei der bayrischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner war, wünschte sie mir alles Gute. Ich darauf: Wie meinst du das? Dann hat sie mir erklärt, dass in Deutschland die Corona-Tests nie ganz kostenlos waren. Dadurch hat sich bei uns aber die Wertigkeit, was der Staat zu tun hat, massiv verschoben. Der Staat wird für alles zuständig gemacht, etwa auch bei der Teuerung. Wir müssen wieder die Eigenverantwortung in den Fokus stellen, und es muss auch wieder dazu kommen, dass sich Leistung lohnt, dass ich mir selbst etwas schaffen kann.

Das kommende Jahr wird eine Superwahljahr. Wie schafft der Präsident, dass der Landtag nicht zur Bühne für EU- oder Nationalratswahl wird?

Grundsätzlich hoffe ich, dass der Wahlkampf auf einem Niveau bleibt, damit es für die Wähler nicht abstoßend wirkt. Es gibt natürlich immer wieder Tendenzen einzelner Parteien, dass sie europapolitische oder bundespolitische Themen in den Landtag bringen. Das wird im Wahljahr sicher stärker werden. Aber es bleibt naturgemäß in der Debatte, dann wenn es um die Landesgesetzgebung geht, wird konstruktiv zusammengearbeitet.

Der Landtag wird im kommenden Jahr den Fokus auf politische Bildung und Jugendarbeit legen. Was ist konkret geplant?

Das Ziel lautet weiterhin, alle jungen Landsleute im Verlauf ihrer Ausbildung einmal hier im Landhaus zu begrüßen. Im Jahr 2024 werden erstmals zwei Wochen im Februar und März angeboten. Es können daher insgesamt 36 Klassen an der Werkstatt für Demokratie teilnehmen. Auch das Forum junge Demokratie für Oberstufenschüler werden wir kommenden Herbst wieder anbieten. Bei der Premiere des Forums dieses Jahr wurde lebhaft diskutiert und die zur Verfügung stehende Zeit teilweise massiv überschritten. Wenn die Abgeordneten im Anschluss noch mit Kleingruppen von Schülern intensiv weiter diskutierten, dann weiß ich, dass bleibende Eindrücke entstehen und die Demokratie gerade neue Fans gewinnt. Im Herbst 2024 werden wir auch einen eigenen Weiterbildungstag für die Lehrkräfte der Berufsschulen anbieten.

Sehen Sie bereits Erfolge?

Wenn man sich den Demokratie-Monitor des SORA-Instituts anschaut, ist es schon bemerkenswert, dass 66 Prozent der Menschen sagen, dass Demokratie die beste Staatsform ist. Aber Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und kann nicht nur passiv konsumiert werden, sondern man muss auch einen Beitrag leisten.

Und hat der Präsident einen persönlichen Vorsatz – etwa beim Linz-Marathon anzutreten?

Nein, habe ich nicht vor. Aber was im nächsten Jahr schon wichtig ist, ist die Europawahl. Wenn wir für unsere Kinder und Enkel wollen, dass auch sie in Frieden aufwachsen, dann gibt es nur die Europäische Union. Und da haben wir auch eine gewisse Verpflichtung.

Mit Landtagspräsident MAX HIEGELSBEGER sprach Herbert Schicho