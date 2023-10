„Hand in Hand fürs Kinderland“

Oberösterreich soll zum Kinderland Nummer 1 werden, wenn es nach Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander geht. Ausgangspunkt hierfür sei der Pakt für das Kinderland OÖ, welcher im Dezember 2022 mit Städte- und Gemeindebund sowie den Gewerkschaften gemeinsam beschlossen wurde. Dazu zählen 20 konkrete Maßnahmen, von denen bereits ein großer Teil umgesetzt wurde und somit in Kraft ist:

Ausweitung der Öffnungszeiten von Kindergärten, Krabbelstuben und Horte auf mindestens 47 Öffnungswochen pro Kalenderjahr Ausweitung der Öffnungszeiten am Nachmittag — wenn drei oder mehr angemeldete Kinder einen Betreuungsbedarf nachweisen, so muss dieser Bedarf nun durch den Weiterbetrieb der bestehenden Einrichtung gedeckt werden Gehaltserhöhungen für Pädagoginnen und Pädagogen um 250 Euro sowie um 150 Euro für pädagogische Assistenzkräfte Ausbildungsförderung für Umsteigerinnen und Umsteiger sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger von bis zu 60 Prozent (Oö. Bonus für Elementarpädagogik) über das Oö. Bildungskonto

Lesen Sie auch

Mit der neuen, acht Gemeinden einbeziehenden Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung in Oberndorf bei Schwanenstadt wurde am Mittwoch mit dem Spatenstich der nächste Schritt gesetzt. „Aktuell besuchen mehr als 67.000 Kinder die 1324 institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in OÖ. Mit einem Zuwachs von 554 Kindern in Krabbelstuben und 351 Kindern in Kindergärten gegenüber dem Vorjahrbewegen wir uns eindeutig in die richtige Richtung. Das zeigen ebenfalls die fast 100 zusätzlichen Gruppen und die 24 Betriebe, die in diesem Jahr mit ihrem Angebot hinzugekommen sind“, erklärt LH-Stv. Haberlander.

Förderung vom Land OÖ

Jede Gemeinde, die Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen — Krabbelstuben, Kindergärten, Horte — setzt, werde vom Land gefördert, so Haberlander. Für gemeindeübergreifende Lösungen — wie jene in der Region Schwanenstadt — gibt es nach den Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu zusätzlich noch einen Kooperationsbonus. „Denn moderne und zeitgemäße Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sind nicht nur eine Bereicherung für Kinder, Eltern und die Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter, sondern auch erfolgreiche Standortfaktoren für Gemeinden“, so die Landesrätin. Die neue sechsgruppige Kinderbetreuungseinrichtung wird in Oberndorf bei Schwanenstadt angesiedelt sein und soll drei Kindergarten- und drei Krabbelstubengruppen umfassen.

8 Gemeinden — 99 Kinder

Insgesamt werden hier bis zu 99 Kinder aus acht Gemeinden — Oberndorf bei Schwanenstadt, Schwanenstadt, Rutzenham, Niedertalheim, Pühret, Pitzenberg, Atzbach und Schlatt — Platz finden. Alle Ortschefs arbeiten bei diesem Projekt finanziell als auch organisatorisch zusammen. Stellvertretend für seine Bürgermeisterkollegen betont der oö. Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister von Schlatt LAbg. Christian Mader „Eine flächendeckende und qualitätsvolle pädagogische Kinderbetreuung ist wichtig, um die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben zu verbessern. Dieses einzigartige Projekt unserer acht Gemeinden stellt einen entscheidenden Standortfaktor für die ganze Region dar.“