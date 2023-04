Heinz Fischer will Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer stellt sich im Rennen um den SPÖ-Vorsitz auch offiziell hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Sie ist die gewählte Vorsitzende, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und alles zu vermeiden, was unseren Erfolg beeinträchtigen könnte“, so Fischer in einem Doppel-Interview mit Rendi in der Sonntags-„Krone“. Er stimme auch inhaltlich mit ihr überein und schätze sie als Person.

Bisher hatte Fischer eine klare Empfehlung für die am Montag startende SPÖ-Mitgliederbefragung vermieden und Rendi-Wagner nur indirekt unterstützt („Ich bin im Team Loyalität und Vernunft“). Für das „Team Loyalität“ läuft er weiter auf: „Nach meinem Verständnis hat sie die Unterstützung all jener verdient, die an einem gemeinsamen Erfolg dieser Partei interessiert sind.“

Weiter keine offizielle Festlegung gibt es dagegen von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich, der als Unterstützer des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil gilt. Er wisse zwar schon, wen er wähle, will das aber nicht sagen, so Hergovich in der „Presse am Sonntag“.„Ich sehe mich als eine Art Flügel-Verbinder, daher habe ich auch eine besondere Verantwortung und gebe keine Empfehlung ab.“