Heizkostenzuschuss ausgeweitet

Bei der Klausur von OÖVP und FPÖ wurde — wie berichtet — der Energiekostenzuschuss ausgeweitet. Nun wurden die Details fixiert.

Über 290.000 Haushalte haben einen Anspruch, einen speziellen Fokus auf Familien, da Kinder speziell berücksichtigt werden. Außerdem begünstigen die gewählten Einkommensgrenzen Alleinverdiener und Alleinerziehende.

„Der Wohn- und Energiekostenbonus hilft über 45 Prozent der oö. Haushalte und besonders Familien mit Kindern, denn die steigenden Preise betreffen mittlerweile eine immer größere Anzahl an Menschen in unserem Land“, so LH Thomas Stelzer (ÖVP).

In Summe sind für die weiteren geplanten Maßnahmen 75,5 Millionen Euro vorgesehen. „Wir unterstützen in dieser Heizperiode insbesondere die untersten Einkommensschichten mit insgesamt bis zu 800 Euro“, so Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), denn für die niedrigeren Einkommen gibt es zum Energiekosten- weiterhin einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro. Für LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) ist wichtig, dass „jene, die von der Teuerung am meisten betroffen sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können“.

Anträge ab 3. April

Grundsätzlich gibt es 200 Euro pro Haushalt, 100 Euro kommen mit einem minderjährigem Kind dazu und 200 Euro bei zwei oder mehr minderjährigen Kindern. Die Einkommensgrenze liegt für Ein-Personen-Haushalte bei 27.000 Euro (1500 Monatsnetto), für Mehr-Personen-Haushalte bei 65.000 (2859 Monatsnetto).

Rechnet den bereits im November ausgezahlten Heizkostenzuschuss hinzu, so ergibt das unterm Strich eine mögliche Förderung von bis zu 800 Euro in dieser Heizperiode. Anträge können ab 3. April zentral online auf der Website des Landes gestellt werden.

Die SPÖ zeigt sich zwar zufrieden, kritisiert aber, dass es zu lange dauert und es brauche zusätzlich noch einen Wärmepreisdeckel „nach burgenländischem Vorbild“. Für die Grünen ist es ein Schmücken mit fremden Federn, denn der Großteil der nun ausgeteilten Summe komme vom Bund.