„Herausragende Betreuungsqualität in Krabbelstuben“

Wenn ab dem 1. September 2024 die Vormittagsbetreuung in den Krabbelstuben in Oberösterreich bis 13 Uhr beitragsfrei ist, dann sehen LH Thomas Stelzer und Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander darin „eine weitere spürbare Entlastung für viele Familien“. Beide freuen sich, „dass wir einen Ausbaurekord bei den Krabbelstubengruppen geschafft haben“, besonders stolz mache aber „die herausragende Betreuungsqualität. Mit Gruppengrößen von höchstens zehn Kindern und dem verpflichtenden Einsatz von Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen in der Gruppenführung bieten wir Bedingungen im Spitzenfeld. Unser Weg ist klar – wir wollen jedem Kind die besten Chancen geben – und allen Eltern die bestmögliche Unterstützung“, betonen Haberlander und Stelzer.

Bereits im letzten Jahr lag Oberösterreich mit 406 Krabbelstuben auf Platz zwei hinter Wien im Bundesländervergleich und hat damit ein flächendeckendes Angebot an hochwertigen Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige. Im aktuellen Kindergartenjahr (Arbeitsjahr: 23/24) sind nochmals 20 Krabbelstubenbetriebe hinzugekommen, sodass es in OÖ aktuell 426 Krabbelstubenbetriebe gibt. Sieht man sich den Zuwachs bei den Krabbelstubengruppen an, so sind heuer 69 neue Krabbelstubengruppen hinzugekommen. Noch nie gab es in innerhalb eines Jahres einen so großen Zuwachs an Krabbelstubengruppen in Oberösterreich. Zusätzlich sind derzeit 148 Krabbelstubenprojekte im Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes. Weitere 136 Krabbelstubenbauprojekte sind bereits in Planung und beim Land Oberösterreich angemeldet.

Konkret ändert sich ab 1. September Folgendes: Die Vormittagsbetreuung wird beitragsfrei, und die Nachmittagsbetreuung wird durch sozial gestaffelte Tarife von 25 bis 128 Euro pro Monat günstiger. Familien mit mehreren Kindern profitieren von zusätzlichen Ermäßigungen. Das neue Tarifsystem ist einfacher und entspricht den Kindergarten-Tarifen.