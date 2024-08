Hilfe für Pflegende: 2.232 beziehen Angehörigenbonus in Oberösterreich

Vor einem Jahr hat die Bundesregierung zur Unterstützung von Pflegenden Angehörigen den sogenannten Angehörigenbonus eingeführt. Denn ein großer Teil der pflegebedürftigen Pensionistinnen und Pensionisten wird zuhause, zumeist von den Angehörigen, betreut.

Damit stellen pflegende Angehörige eine unverzichtbare Säule unserer Pflegeversorgung dar. Ihre unermüdliche Hingabe und selbstlose Fürsorge hält viele Familien zusammen und ermöglichen den Eltern bzw. Großeltern den Wunsch, möglichst lange zu Hause zu bleiben.

Mit dem Angehörigenbonus soll deren Einsatz entsprechend gewürdigt werden. Seit Juli 2023 erhalten pflegende Angehörige von Personen, die zumindest einen Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 4 haben, einen Bonus von 1.500 Euro im Jahr.

Nach einem Jahr wurden österreichweit 13.319 Angehörige mit dem Bonus unterstützt. Davon 2.232 in Oberösterreich. Der Bonus kann auf der Website der Pensionsversicherungsanstalt beantragt werden.

„Wir wissen um die Bedeutung von Pflegenden Angehörigen in unsere Gesellschaft und uns ist bewusst, dass es nicht immer leicht ist, sich um seine Angehörigen zu kümmern. Die Betreuung zu Hause ist eine wesentliche Stütze in der Versorgung und Betreuung unserer Eltern- und Großelterngeneration und verdient unsere vollste Anerkennung. Der Angehörigenbonus ist eine wichtige Maßnahme der Bundesregierung von Kanzler Nehammer zur Unterstützung und Wertschätzung dieses unverzichtbaren Engagements“, so Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger ergänzt: „Es ist ein unersetzbarer Wert, den wir in unserer Gesellschaft haben, dass ein Großteil der Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher zuhause gepflegt wird. Wir haben diese Maßnahme als Volkspartei umgesetzt, weil wir den pflegenden Angehörigen den Respekt und die Wertschätzung zukommen lassen wollen, die sie verdienen.“