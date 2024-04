Hoher Besuch bei Frühjahrsempfang des Militärkommandos OÖ

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) folgten am Freitag der Einladung des Militärkommandanten Oberösterreichs, Brigadier Dieter Muhr, zum diesjährigen Frühlingsempfang in den Fliegerhorst Vogler in Hörsching.

Die Einladung nahmen auch zahlreiche andere Gäste, darunter die Partner und Netzwerkpartner des Bundesheeres, an. Politik, Wirtschaft, Vertreter der Einsatzorganisationen und die Kommandanten der militärischen Verbände und Dienststellen in Oberösterreich ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, einmal in ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen.

Lesen Sie auch

Tanner dankte für den – auch – gesungenen Tanner Marsch, um in ihrer Rede die laufenden Investitionen für das Bundesheer, die notwendig sind und dem Standort Oberösterreich zugutekommen, zu betonen. Sie sprach die Notwendigkeit einer Erhöhung der Besoldung an, die bei den Grundwehrdienern schon erfolgt sei. Daneben gäbe es auch in anderen Bereichen noch eine Reihe weiterer Schritte zu unternehmen, auf dem Weg zu einer modernen Armee, so die Ministerin.

Landeshauptmann Stelzer äußerte sich positiv zu den begonnenen Investitionen ins Bundesheer nach vielen Jahren des Sparens. Es gehe aufwärts für das Bundesheer und die Beschaffungen in modernes Gerät, wie Hubschrauber oder Transportflugzeuge weisen in die richtige Richtung.

Brigadier Dieter Muhr führte gemeinsam mit Daniela Dahlke durch das Programm und präsentierte die Leistungen des letzten Jahres und gab einen Ausblick für die Zukunft. Gemäß dem Motto „vorwärts g’schaut“ konnten die Anwesenden sich bei den Besatzungen der aufgestellten Fahrzeuge, ob Land- oder Luftstreitkräfte, über die Neuerungen informieren.

Der Empfang klang unter musikalischer Begleitung der Militärmusik bei Speis und Trank aus. Unterstützung erhielt die Veranstaltung von den jungen Damen und Herren der Baletour aus Bad Leonfelden, die sich durch ein perfektes Service für die Gäste auszeichneten.