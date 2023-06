Immer mehr Kinder in Betreuung

Oberösterreich soll zum Kinderland Nr. 1 in Österreich werden. Dass der Weg dorthin stimmt, hat Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Landeskindergarten in Linz mit Zahlen untermauert.

So ist etwa die Zahl der betreuten Kinder im Vergleich zum Vorjahr um rund 1000 auf 67.265 gestiegen. Gleichzeitig wird in den Ausbau von Räumlichkeiten, Personal und Ausbildung investiert.

300 Mio. Investitionen

Insgesamt besuchen heuer 54.498 Kinder eine Krabbelstube oder einen Kindergarten in OÖ. Dazu kommen noch weitere 12.767 Kinder, die einen Hort besuchen. „Mit einem Zuwachs von 554 Kindern in Krabbelstuben und 351 Kindern in Kindergärten gegenüber dem Vorjahr bewegen wir uns eindeutig in die richtige Richtung. Das zeigen ebenfalls die fast 100 zusätzlichen Gruppen und die 24 Betriebe, die in diesem Jahr mit ihrem Kinderbildungs- und betreuungsangebot hinzugekommen sind. Das Kinderland Nr. 1 nimmt fahrt auf“, ist Haberlander überzeugt.

Zahlreiche Baumaßnahmen sollen die notwendigen Räumlichkeiten schaffen. Dafür nimmt OÖ rund 300 Mio. Euro in die Hand. Aktuell befinden sich 128 Kindergartenprojekte, 75 Krabbelstubenprojekte und 7 Hortprojekte im laufenden Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 154 Mio. Euro. Weitere 136 Kindergärten, 117 Krabbelstuben und 20 Horte sind in Planung. Dafür stehen rund 103 Mio. Euro bereit.

„Die aktuell vorliegenden Zahlen sind ein erneuter Beleg dafür, dass das Land OÖ und die Gemeinden gemeinsam daran arbeiten, den Ausbau der Kinderbildung und -betreuung in unserem Land konsequent voranzutreiben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und dabei ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für die Jüngsten zu bieten. An diesem Ausbaukurs halten wir weiterhin fest“, betont die Bildungsreferentin.

Längere Öffnungszeiten

Auch die Öffnungszeiten in den oö. Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen entwickeln sich positiv. Im Durchschnitt werden 2022/23 bereits 47 geöffnete Wochen erreicht. Ab 1. September gelten diese 47 Wochen als gesetzliche Mindestöffnungszeiten. In vielen Fällen übersteigt das Betreuungsangebot am Nachmittag aber die Nachfrage bei weitem.

So haben 88 Prozent der Kinder die Möglichkeit, bis über 13 Uhr hinaus in einem Kindergarten betreut zu werden. Zu dieser Zeit sind noch 23 Prozent der eingeschriebenen Kinder anwesend. Ab 14 Uhr haben noch rund 87 Prozent der Kinder die Möglichkeit betreut zu werden, derzeit nutzen etwa 20 Prozent das Angebot. Nach 16 Uhr werden aktuell nur drei Prozent von möglichen 36 Prozent betreut.

Mehr Geld für Personal

Das pädagogische Fachpersonal hat sich in den letzten zehn Jahren um 1514 Personen erhöht (+31,1 Prozent). Mit einem Plus von 900 zusätzlichen Pädagogen gibt es das stärkste Wachstum in den Kindergärten (+26,6 Prozent). Um den weiter steigenden Bedarf an Personal zu decken, wurde gemeinsam mit Gewerkschaft, Städte- und Gemeindebund bereits im vergangenen Herbst ein Pakt für das Kinderland OÖ verhandelt, der den Beruf weiter attraktivieren soll.

So gibt es künftig bis zu 250 Euro mehr Gehalt und mehr Leitungs- und Vorbereitungszeit. Außerdem soll die maximale Gruppengröße in den kommenden Jahren schrittweise gesenkt werden.