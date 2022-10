In OÖ werden 80.000 daheim betreut

In Oberösterreich werden rund 80.000 Personen daheim betreut und gepflegt. Seit 20 Jahren gibt es hierzulande auch einen „Stammtisch für betreuende und pflegende Angehörige“, ein kostenloses Angebot des Landes OÖ und der beteiligten 150 Gemeinden.

Derzeit gibt es 64 Stammtische und 86 Kooperationsgemeinden, in weiteren sechs Gemeinden wird am Aufbau eines Stammtisches gearbeitet.

„Wir wollten damit die Möglichkeit anbieten, sich Sorgen von der Seele reden zu können. Das ist dringend notwendig, um die eigene Belastbarkeit zu stärken und dauerhaft für psychisches Wohlbefinden zu sorgen. Für viele Pflegende ist der Stammtisch bereits zu einer Konstanten im Alltag geworden“, erklärt LH-Stv. Christine Haberlander.

Podcasts und Auszeittage

Erstmals wurden auf Initiative der Abteilung Gesundheit des Landes OÖ heuer fünf Podcasts aufgenommen, die betreuende und pflegende Angehörige zeit- und ortsunabhängig mit Informationen versorgen und zusätzlich unterstützen sollen — online zu finden unter www.gesundes-oberoesterreich.at.

Zudem bietet das Land OÖ Stammtisch-Teilnehmern als Alltagspause regelmäßig Erholungstage unter dem Motto „Auszeit“ an. Nach pandemiebedingter Pause konnten diese 2022 wieder durchgeführt werden. Das Land untertstützt diese „Auszeittage“ auch finanziell.

„Monatliche Treffen rücken den Betreuenden bzw. Pflegenden in den Mittelpunkt der Betrachtung, sind Orte des Austauschs, des Lernens und der Wertschätzung und tragen damit zur Erhaltung der seelischen und körperlichen Gesundheit bei“, betont Sandra Hawle, Stammtischleiterin in Regau. Brigitta Michetschläger, Stammtischleiterin in Kirchberg-Thening, fällt dabei etwas aus dem Rahmen, weil bei ihr gleich drei pflegende Männer mit dabei sind, für diese sei ebenfalls wichtig, einmal „rauszukommen“.