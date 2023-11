„Integration ist ein Türöffner“

„Ich musste mich mein Leben lang integrieren und habe selbst die Erfahrung gemacht, dass Sprache der Türöffner ist“, sagte Mirna Jukic-Berger am Mittwochabend im Linzer Lentos bei der Verleihung des oö. Integrationspreises. Mit 13 Jahren flüchtete sie mit ihrem Vater aus Ex-Jugoslawien nach Wien und gilt bis heute als Österreichs erfolgreichste Schwimmerin. „Wer sich erfolgreich integriert, dem stehen in Oberösterreich alle Chancen offen“, betonte LR Wolfgang Hattmannsdorfer in seiner Eröffnungsrede.

80 Einreichungen gab es, davon wurden jeweils zwei in einer der drei Kategorien „Ehrenamt“, „Sprache und Arbeit“, und „Respekt und Werte“ prämiert.

Hauptgewinner im Bereich „Ehrenamt“ ist der Verein „Mondseeland hilft“. Er unterstützt Asylwerber bei der Sprachausbildung, bei Behördengängen und bei der Suche nach Ärzten und Psychologen. Den ersten Platz in der Kategorie „Sprache und Arbeit“ räumte „migrants care“ der Volkshilfe ab. Sie beraten interessierte Migranten im Bereich der Pflege, damit sie für dieses Berufsfeld die benötigte Zulassung bekommen. Das Zentrum für Interkulturalität miteinander und Teilhabe (ZIMT) in Braunau schafft für die Bevölkerung in der Region, einen Raum gemeinnützige Projekte umzusetzen. Dafür wurde es mit dem Landespreis in der Kategorie „Respekt und Werte“ ausgezeichnet.