IT:U und JKU starten gemeinsames Doktoratsstudium

Die Johannes Kepler Universität Linz und die neue IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria haben ein umfassendes Kooperationspaket geschnürt. Das Herzstück: das innovative Doktoratsstudium „Digital Transformation in Learning“.

Durch KI und digitale Tools sollen Lernen und Lehre an Hochschulen in eine neue Leistungsdimension gehoben werden. Die Bewerbungsfrist für das englischsprachige Programm läuft bis 20. September.

Lesen Sie auch

Dieses neue Studienprogramm, das zu einem PhD-Abschluss führt, startet mit Wintersemester 2024 und wird federführend vom frisch an die IT:U berufenen Ass.-Prof. Sebastian Dennerlein und von Univ.-Prof. Markus Hohenwarter geleitet.

Hohenwarter ist Professor an der JKU Linz School of Education und u. a. Erfinder der dynamischen Geometrie-Software GeoGebra. Dennerlein forschte und unterrichtete zuletzt am Institut für Educational Science and Technologies an der Universität Twente (Niederlande) und gilt in Europa als einer der führenden Köpfe für New Learning und Digitale Transformation der Lehre.

JKU-Rektor Stefan Koch betont: „Die JKU ist mit mehr als 24.000 Studierenden Oberösterreichs größte Bildungs- und Forschungseinrichtung. Auch die Ausbildung künftiger Lehrkräfte ist uns ein wesentliches Anliegen, dazu lehrt und forscht die JKU seit 2016 an der Linz School of Education und hat dabei, auch durch den gesamtuniversitären Schwerpunkt Digitale Transformation, eine starke Technologieausrichtung. Diese Expertise werden wir in das neue gemeinsame Doktoratsstudium einbringen und unsere Stärken weiter ausbauen.“

„Mit unserem neuen Doktoratsstudium ‚Digital Transformation in Learning‘ launcht die IT:U bereits ein Jahr nach ihrem Startschuss das erste vollwertige Studienprogramm. Wir wollen mit diesem Doktoratsstudium die Lehre an Hochschulen revolutionieren, indem wir die riesigen Potenziale von KI und Digitalisierung zusammen mit innovativen Lehrformen gezielt für aktives Lernen in Projekten, höhere Personalisierung und bessere Skalierbarkeit in der Lehre nutzen“, unterstreicht auch Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U.