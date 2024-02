JKU, I:TU, Kunstuni und FH ziehen an einem Strang

„Um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und noch weiter auszubauen, braucht der Standort Oberösterreich sowohl hochqualifizierte Fachkräfte als auch innovative Forschungsergebnisse. Hier gilt es, das breitgefächerte Hochschulangebot von Johannes Kepler Universität Linz, Kunstuniversität Linz, der Fachhochschule Oberösterreich und der neuen Digital-Uni I:TU noch stärker zu vernetzen“ so der zuständige Forschungslandesrat Markus Achleitner.

Als eine Konsequenz daraus wurde nun der „Hochschuldialog“ gestartet – mit dem Ziel, das oberösterreichische Hochschulangebot noch intensiver gemeinsam zu vermarkten, in ganz Österreich und darüber hinaus auch international.

Oberösterreich sei dabei durchaus erfolgreich: Im Technik-Bereich sei die Anzahl der Studierenden an öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen in OÖ in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gestiegen – von 6.822 im Studienjahr 2012/13 auf 9.588 im Studienjahr 2021/22. Dazu kommen jetzt noch die zusätzlichen Studienangebote der neuen Digital-Uni I:TU. Zugleich wirke sich die Demographie aber auf das Potenzial bei den Studierenden aus. Ein Wettrennen um Studienanfänger bringe insgesamt keinen Nutzen.

„Vielmehr muss das Hochschulangebot noch besser aufeinander abgestimmt werden, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und sinnvolle Ergänzungen zu schaffen“, erklärt LR Achleitner.

Und er bilanziert gemeinsam mit I:TU-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt, Kunstuni-Rektorin Brigitte Hütter, JKU-Rektor Stefan Koch, und dem Präsidenten der Fachhochschule OÖ, Gerald Reisinger, die Kick-Off-Veranstaltung des Hochschuldialog positiv, denn man habe ein gemeinsames Ziel: „Wir wollen zusammen erreichen, dass die besten Köpfe unter den Studierenden, den Lehrenden sowie den Forscherinnen und Forschern nach Oberösterreich kommen.“