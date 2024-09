Jüdischer Stadttempel in Wien wird saniert

Der jüdische Stadttempel in der Wiener Seitenstettengasse wird saniert. Die Arbeiten an der Synagoge sollen im Herbst 2025 starten und ein Jahr später fertig sein. Danach wird das Gemeindezentrum restauriert. Veranschlagt sind Kosten im Ausmaß von 9,8 Mio. Euro, hieß es am Donnerstag in einer Pressekonferenz der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Um diese stemmen zu können, wurde auch eine Spendenaktion gestartet.

Der Stadttempel sei, so wurde betont, das spirituelle Zentrum der jüdischen Gemeinde in Wien und die größte Synagoge Österreichs mit mehr als 12.000 Besuchern pro Jahr. Es ist die einzige Synagoge, die während der Novemberpogrome der Nationalsozialisten 1938 nicht komplett niedergebrannt wurde. Erbaut wurde er 1826 von Joseph Kornhäusl, der auch den nach ihm benannten Turm in der Wiener Innenstadt, das Theater in der Josefstadt oder den Husarentempel in Mödling geschaffen hat.

Lesen Sie auch

„Er ist in die Jahre gekommen“, sagte IKG-Präsident Oskar Deutsch bei der Pressekonferenz über den Bauzustand des Tempels. Nach den Zerstörungen durch die Nazis, die den Komplex nicht komplett niederbrannten, um – wie Oberrabbiner Jaron Engelmayer erklärte – Zugriff auf die Namensarchive der Gemeinde zu haben, erfolgte 1947 der erste Wiederaufbau. Mehrmals wurde er saniert, zuletzt 1988.

Unter Architekt Eric-Emanuel Tschaikner (Kehn Architekten) ist nun die Wiederherstellung der historischen Anmutung des Raums geplant. Vorgesehen ist aber auch eine Verbesserung der Akustik, des Raumklimas (Heizung und Klimatisierung), der Sicherheitsanlagen und der barrierefreien Erschließung. An der Außenseite und in der Seitenstettengasse wird es keine baulichen Änderungen geben.

Der denkmalgeschützte Tempel sei „Symbol für unsere Republik und betrifft damit uns alle“, betonte Deutsch. Er sei österreichisches Kulturerbe und stehe für eine beständige jüdische Präsenz im Lande.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die IKG hat daher eine Spendenaktion gestartet (stadttempel.at), bei der die gesamte Bevölkerung eingeladen ist, sich an der Restaurierung und Sanierung von Stadttempel und Gemeindezentrum zu beteiligen. Ab einer Spende von 2.500 Euro wird einer der 600 Sterne an der Innenseite der hellblauen Kuppel der Synagoge (inspiriert von Mozarts „Zauberflöte“) gewidmet.