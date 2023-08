Jugend wünscht sich Eigentum

Die Hälfte der österreichischen Jugendlichen wünscht sich ein Leben in einem Eigentumshaus. Das ist eines der Ergebnisse des „8. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich“, der gestern von Jugendstaatssekreträrin Claudia Plakolm (ÖVP) und Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier vorgestellt wurde. Beim Wunsch nach einem Eigenheim gibt es Geschlechterunterschiede. 59 Prozent der weiblichen, aber nur 39 Prozent der männlichen Befragten äußerten dieses Ideal. Insgesamt waren es bei den 16- bis 29-Jährigen 49 Prozent. Dieses Gefälle zeigt sich auch bei anderen Fragen, etwa nach dem Leben auf dem Land, oder Kinderwunsch. „Das ist in ganz Europa so“, sagte Jugendforscher Heinzlmaier. Ein möglicher Erklärungsansatz sei die unterschiedliche Sozialisation.

Motivation nötig

Plakolm fordert Maßnahmen, um den Wunsch nach Eigentum zu erleichtern: „Wir müssen jungen Menschen die entsprechende Motivation im Jetzt geben, dass es sich auszahlt sich anzustrengen, damit man sich damit etwas aufbauen kann. Das heißt für mich, dass Eigentum für junge Menschen wieder leistbar werden muss und wir die Nebenkosten beim Kauf der ersten eigenen vier Wände abschaffen müssen.“

Lesen Sie auch

Nur 20 Stunden zu arbeiten sei auf Dauer „gefährlich“. In diesem Zusammenhang wiederholte sie auch ihren Vorschlag einer Aktienpension.

Generell sei durch die diversen Krisen der vergangenen Jahre die „Selbsterhaltung“ in den Mittelpunkt gerückt, so Heinzlmaier. „Selbstloser Individualismus“ stehe hier dem Wunsch nach Gemeinwohl gegenüber. Bei der Frage, was im Leben besonders wichtig ist, sei „Gesundheit durch Covid an die erste Stelle gekommen“ sagte der Jugendforscher. 57 Prozent der Jugendlichen bezeichnen dieses Thema als zentral.

Sorgen bereiten der Jugend vor allem die Themen Teuerung (44 Prozent), Inflation (35) und Kriege (34). Danach folgen Klimawandel mit 29 und psychische Gesundheit mit 28 Prozent. Diese beiden Bereiche wurden im Vergleich mit der Babyboomer-Generation besonders häufig genannt. Ein Fazit von Heinzlmaier: „Junge denken eher ans Klima und sind liberaler in Migrationsfragen — da gibt es einen massiven Unterschied.“ Auffallend ist, dass in der Bundeshauptstadt Wien die Angst vor der Inflation signifikant niedriger ist, als in den anderen Bundesländern.

Sprachhemmungen

Ebenfalls abgefragt wurde, ob und bei welchen Themen man aufpassen muss, was man sagt. Und fast die Hälfte der jungen Menschen erklärte, dass man bei den Themen Asyl, LGBTQ und Islam besonders aufpassen müsse. „Das lässt mich mit einem unguten Bauchgefühl zurück. In Österreich gilt die Meinungsfreiheit und ich möchte junge Menschen dazu ermutigen, diese auch zu nutzen und frei und offen ihre Meinung zu äußern. Wir müssen dem entschieden entgegenwirken, dass es so viele Themen gibt, wo junge Leute Angst haben, offen darüber zu sprechen“, so Plakolm.

Scharfe Kritik an Plakolm kam von der Sozialistischen Jugend. Plakolm nehme junge Menschen etwa bei den Themen Wohnen und Work-Life-Balance nicht ernst und sei „das junge Gesicht des alten Systems“, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Freiheitliche Jugend monierte in einer Aussendung, die Jugendstaatssekretärin solle Jugendarbeit machen, statt auf die „eigene Generation hinzuhauen“. Erfreut über Plakolms Diskussionsbereitschaft in Sachen Pensionssystem zeigten sich die Neos.