Kampfpanzer in Österreich: In Wels wird ausgebildet

Da steht sie, die aktuell meist genannte Raubkatze der Welt. Jener wohl beste Kampfpanzer der Welt, der helfen soll, die Ukraine zu verteidigen. Vier Mann Besatzung, schlanke 55 Tonnen Kampfgewicht, Ziele in bis zu vier Kilometern Entfernung vermag die Bordkanone effektiv zu bekämpfen.

Das Diesel-Antriebsaggregat mit 1500 Pferdestärken treibt den Leopard 2 mit bis zu 72 Stundenkilometern durch das Geläuf, dabei jagt der Selbstzünder drei Liter Öl durch die Brennkammern, die theoretische Reichweite beträgt also 400 Kilometer.

Trotz leichter Minusgrade tritt der mächtige Motor beim Lokalaugenschein in der Welser Hessenkaserne willig seinen Dienst an. Und dabei steppt der Bär. Eine dicke Rauchwolke aus den beiden Öffnungen am Heck und ein phonetisches Inferno begleiten das Szenario, beim Anrollen in Richtung Übungsgelände erbeben sowohl die Betonplatten unter dem Koloss als auch die Bauchdecken der Zaungäste.

Echte Herausforderungen

Rund sechs Monate dauert die Ausbildung einer Panzerbesatzung, erläuterte Oberst Jörg Loidl, Kommandant des Panzerbataillons 14. Zeit, welche die Soldaten in der Ukraine nicht haben werden.

Die Handhabung eines ungewohnten Modells in Perfektion zu erlernen, sei eben zeitaufwendig, gilt es doch zudem, das Zusammenspiel im Verbund zu trainieren. Der enorme Kraftstoffverbrauch der Kampfpanzer bedingt flüssige Reserven, selbiges gilt für die technische Ausstattung sowie Munition, gab Loidl zu bedenken.

Dennoch, so ist der Kommandant überzeugt, können die vorerst rund 300 Stück Leopard, Abrams, Challenger und Leclerc aus NATO-Beständen an der Front in der Ukraine den entscheidenden Unterschied ausmachen.