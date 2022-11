Kanzler verspricht weitere Gemeindemilliarde

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause kehrte am Freitag das „Kommunalpolitische Forum“ der OÖVP wieder zurück. Noch bis am Samstag debattieren im Atrium Bad Schallerbach Hunderte OÖVP-Bürgermeister und Gemeindefunktionäre, dazu gibt es Impulsvorträge, Diskussionen und Workshops aus dem breiten Themenfeld der Kommunalpolitik. Das diesjährige Kommunalpolitische Forum steht unter dem Titel „Wir sind die Oberösterreich-Partei – Am Land und in der Stadt“.

Damit komme klar zum Ausdruck, was die OÖVP zur Volkspartei macht: „Wir vertreten Werte und Werthaltungen, die in diesen Zeiten gefragter sind denn je: Wir treten für Zusammenhalt und Leistung ein. Wir wollen den Markt abfedern und nicht abschaffen. Wir wollen unterstützen, aber nicht überhäufen“, betonte OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger bei der Eröffnung der 13. Auflage des Forums — oder des Familientreffens der OÖVP, wie Hiegelsberger es formulierte.

Und er erklärte auch, dass es herausfordernde Zeiten für die Politik im Allgemeinen und für die ÖVP im Besonderen sei. Aber „es gilt ja für uns als OÖVP immer: Tun wir es, passt es — tun wir es nicht, passiert es nicht!“

Klare Worte

Der Höhepunkt am Freitagabend war eine Talkrunde mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bundeskanzler und ÖVP-Bundeschef Karl Nehammer. Schon vor dem Einzug wurden Selfies mit dem Kanzler gemacht, zum Einzug gab es dann Standing Ovations.

Neben persönlichen Einblicken — beim Boxtraining habe er gelernt auszuweichen, standhaft zu bleiben, aus der Ecke herauszukommen und in die Offensive zu gehen, „das sind Dinge, die ich jetzt in der Politik brauche“ — gab es eine Ankündigung des Kanzlers: Auch im kommenden Jahr werde es eine Milliarde für Investitionen in den Gemeinden geben.

Umfassende Antworten

Aber auch das Thema Sicherheit wurde nicht ausgespart: „In 106 Gemeinden in OÖ gibt es schon Asylquartiere und wir schaffen laufend neue“, so Stelzer, aber es gebe Grenzen. Die EU müsse ihre Hausaufgaben machen, ihre Verantwortung übernehmen und für einen echten Grenzschutz sorgen.

Er brach eine Lanze für die Bürgermeister und er erklärte erneut die OÖVP-Sicherheitsstrategie: „Wir legen als OÖVP den Begriff Sicherheit sehr breit an und wollen überall dort Antworten geben, wo Menschen in diesen Tagen Fragen haben oder Verunsicherung spüren.“