Karner sieht Polizei vor umstrittener Pro-Palästina-Demo gut vorbereitet

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht die Polizei vor einer pro-palästinensischen Demonstration in Wien Mittwochabend gut vorbereitet. Einen Grund die Kundgebung – wie etwa in Berlin – zu untersagen, sah er nach dem Ministerrat nicht.

Karner berief sich wie auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf die Versammlungsfreiheit. Sollte es zu Vorkommnissen kommen, werde entsprechend gehandelt und die Demo aufgelöst, betonte Karner.

Gerade die Wiener Polizei sei „sehr erprobt, sehr sensibel und höchst konsequent“, betonte der Innenminister. Es gelte, jede Anmeldung für eine Kundgebung einzeln zu beurteilen. Das Versammlungsrecht sei nämlich „in einer wehrhaften freien Demokratie eines der höchsten Güter“, so Karner.

Ähnlich argumentierte auch Zadic, die den palästinensischen Terror explizit verurteilte. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, dass man nicht so einfach aufgeben dürfe. Zudem erinnerte die Justizministerin daran, dass Symbole der Terrororganisation Hamas in Österreich verboten sind.

Die „Mahnwache für Palästina in Gedenken an die Opfer von Palästina“ soll Mittwochabend am Wiener Stephansplatz stattfinden. Veranstaltet wird diese laut einem im Internet aufgetauchten Aufruf unter anderem von „BDS Austria“, einer Organisation die sich für „Sanktionen gegen Israel bis zum Ende von Apartheid und Besatzung in Palästina“ ausspricht.

Indirekt wird zur Auslöschung Israels aufgerufen

Was erstaunlicherweise bisher aber kaum thematisiert wurde und absolut problematisch erscheint: Die „Palästina Solidarität Österreich“ fordert in ihrem Aufruf zu der heutigen Demo „FREE PALESTINE FROM THE RIVER TO THE SEA“. Auf Deutsch: Vernichtet Israel! Denn mit RIVER ist der Jordan gemeint, mit SEA das Mittelmeer – dazwischen liegt eben Israel. Die auf diesen Umstand hingewiesene Wiener Polizei teilt auf Anfrage nur mit: „Die Abhaltung der Versammlung wurde von der Landespolizeidirektion Wien nicht untersagt.“