SPÖ und FPÖ haben dieser Tage die Gesundheits- und Sportstrategie für die Stadt Linz auf den Tisch gelegt. Es sei zu begrüßen, dass in das Projekt zur Stärkung des gesamtstädtischen Bewegungsangebots endlich Bewegung kommt, reagiert der Linzer ÖVP-Gemeinderat und JVP-Obmann Mario Hofer.

„Was es aber braucht ist eine rasche Umsetzung von konkreten Projekten. Die Neugestaltung der Freifläche unter der Donaubrücke wird seit Monaten auf die lange Bank geschoben. Jetzt haben wir eine weitere Möglichkeit, bei Sportprojekten endlich ins Tun zu kommen und diese realisieren. Also keine Verschnaufpause bei der Umsetzung der Linzer Sportmeile“, fordert Hofer.

Um den Linzern künftig mehr Bewegungsfreiheit und eine gesündere Zukunft zu bieten, brauche es keine weiteren Expertenrunden. Stattdessen gelte es vielmehr, vorhandene Vorschläge aufzugreifen und rasch umzusetzen.

„Die kürzlich abgeschlossene Sanierung der Voest-Brücke und die bisher ungenutzte Fläche unter der Eisenbahnbrücke bieten ein enormes Potenzial für die Erweiterung des Sportparks in Urfahr zu einer zentralen Sportmeile an der Donau“, ruft Hofer die wiederholte Forderung der Linzer Volkspartei in Erinnerung. Auch beim Gemeinderat am Donnerstag wird die Linzer Volkspartei diesbezüglich einen Antrag einbringen.

Schon jetzt erfreut sich das Freizeitareal in Urfahr großer Beliebtheit und wird insbesondere im Sommer regelmäßig von einer Vielzahl von Sportbegeisterten genutzt. Hofer: „Allerdings zeigt sich, dass die Kapazitäten besonders in den warmen Monaten oft überstrapaziert sind und eine Vergrößerung des Areals notwendig erscheint.“ Diese durch die Brücke wettergeschützten Fläche würde sich für eine Vielzahl an Sportarten eignen.

Vielfältiges Sportangebot

„Möglich wäre von Basketball-Körben, Skate-Elementen, einem Hartplatz mit Fußballkäfig, einem Kunsteisplatz zum Eisstockschießen über Boulderwände bis hin zu einem Outdoor-Fitnesspark nahezu alles“, ist Hofer überzeugt. Ziel sei es, das Freizeitareal zwischen der Eisenbahnbrücke und der Voest-Brücke zu einem attraktiven Hotspot für Sport- und Freizeitaktivitäten zu entwickeln, der das gesamte Jahr über genutzt werden kann.

„Erfreulicherweise sieht dies auch die ASFINAG so und hat bereits ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert, diese Flächen für sportliche Aktivitäten zu nutzen“, setzt Hofer auf neue Bewegungsmuster in Linz.