Kleinere Gruppen, weniger Schließzeiten

Im Vorjahr wurde in vielen Gesprächen und Verhandlungen der Grundstein gelegt, nun beginnt man mit dem Ausbau, damit OÖ das Kinderland Nr. 1 wird.

Vereinbart wurde damals ein umfassendes Maßnahmenpaket, das von der Gewerkschaft als „erfolgreichstes Paket der letzten 20 Jahre“ tituliert worden ist und konkrete Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Mio. Euro enthält.

Rechtliche Weichen

In der heutigen Landtagssitzung werden nun die rechtlichen Weichen dafür gestellt. Erstens werden die Gruppengrößen in Kindergärten schrittweise gesenkt. Ab 2028 werden höchstens 21 Kinder in einer Gruppe betreut werden dürfen. Schon ab diesem Herbst muss außerdem jede Überschreitung in Kindergartengruppen, Hortgruppen und Krabbelstubengruppen von der Bildungsdirektion genehmigt werden.

Zweitens werden die Öffnungszeiten von Kindergärten, Krabbelstuben und Horten auf mindestens 47 Öffnungswochen pro Kalenderjahr ab Herbst 2023 ausgeweitet. Schon bisher orientierten sich die Öffnungszeiten am Bedarf der Eltern.

Um den Eltern nun noch mehr Sicherheit zu geben und für die Kinder eine konstante Betreuungsmöglichkeit gewährleisten zu können, wird mit der Novellierung auch klargestellt, dass Einrichtungen ab Herbst 2023 ab mindestens drei Kinder auch ein Angebot am Nachmittag aufrechtzuerhalten haben.

„Zahlreiche Maßnahmen wurden seit Dezember des Vorjahres bereits erfolgreich umgesetzt. Mit dem Beschluss der Novelle setzen wir einen weiteren Meilenstein, um dem gemeinsamen Ziel, Oberösterreich zum Kinderland Nr. 1 zu machen, näherzukommen“, freute sich Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander, die gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident LAbg. Christian Mader und Hilfswerk-Chefin Viktoria Tischler am Mittwoch die Eckpunkte vorstellte.

Neben weitreichenden Verbesserungen der Rahmenbedingungen komme ein großer Teil des gemeinsamen Paktes für das Kinderland Nr. 1 dem Personal in Form einer starken und verdienten Erhöhung des Gehaltes zu Gute. Damit ist OÖ im Bundesländervergleich beim Einstiegsgehalt der Pädagogen mit 2940 Euro auf Platz 2. In Summe investiert das Land Oberösterreich damit 2023 bereits etwas mehr als 300 Millionen Euro in den Bereich der Kinderbildung und -betreuung.

Eigenes Berufsbild

Ab Herbst wird es außerdem mehr Vorbereitungszeit und mehr Leitungszeit geben und die Helferinnen bekomen als „pädagogische Assistenzkraft“ ein eigenes Berufsbild.

Lob kommt von Seiten der Gemeinden. Für Präsident Mader sei Kinderbetreuung ein Standortfaktor und gerade kleinere Gemeinden setzen beim Angebogt auf Flexibilität und Kooperation. „Die spürbar verbesserten Rahmenbedingungen helfen uns als Träger, mehr Personal für den schönen und sinnstiftenden Beruf zu gewinnen“, freut sich Tischler.

Für Kontroverse könnte heute die Erfüllung einer Forderung der Gewerkschaft sorgen. Per Gesetz wird nämlich eine zeitlich befristete Suspendierung von Kindern bei außergewöhnlicher Gefährdung von anderen Kindern bzw. dem Personal ermöglicht. Die Grünen haben angekündigt, dies nicht zu unterstützen.