Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland

In Frauenkirchen im Burgenland hat am Dienstag die zweitägige Klubtagung der Wiener SPÖ begonnen. Es ist die erste Tagung, die nach der Corona-Pause wieder in der traditionellen Form über die Bühne geht. Zum Auftakt stehen Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Anschließend werden die Stadträtinnen und Stadträte der SPÖ zwei Tage lang die inhaltlichen Schwerpunkte für das heurige Wahljahr präsentieren. Diskutiert wird heuer unter anderem über Teuerung und Klimaschutz. Das Treffen findet traditionell im Burgenland statt, wobei jahrelang in Rust getagt wurde. Weichenstellungen wie die Errichtung der U5 oder die Einführung des Gratiskindergartens wurden dort verkündet.

Die Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der jüngsten Führungsdebatte in der SPÖ statt. Am Mittwoch tagen in Wien auch die Parteigremien der Bundespartei. Dass Parteichefin Rendi-Wagner das Thema bei der Arbeitssitzung der Wiener Roten anspricht, ist nicht ausgeschlossen. Bereits 2019 hatte sie in ihrer Rede vor einem „Daueraufstand“ in den eigenen Reihen gewarnt.

Zu Beginn der Sitzung zogen Ludwig und Rendi-Wagner gemeinsam unter den Klängen von Tina Turners „Simply The Best“ in den Seminarraum ein. Die Begrüßungsworte kamen von Klubchef Josef Taucher. „Ich freu mich unheimlich, dass wir wieder zurück sind im Burgenland“, versichert er. Er versprach „Leuchttürme“ für Wien, die man in den kommenden zwei Tagen diskutieren und ausarbeiten werde.

Man höre gut zu, was die Menschen belaste und welche Sorgen sie haben, beteuerte Taucher. In Sachen Teuerung wäre zwar „eigentlich der Bund am Zug“. Dieser sei jedoch säumig, etwa bei der Mietpreisbremse. Man werde nun selber Maßnahmen vorstellen, kündigte der Rathaus-Klubchef an.

Anwesend war im übrigen auch die burgenländische Landesgruppe, die ja mit Rendi-Wagner auf Kriegsfuß steht. Bei der Eröffnung der Wiener Klausur saß der burgenländische Klubobmann Robert Hergovich in Reihe eins.