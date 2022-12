Kluft bei Einkommen weiter groß

Frauen verdienen in Österreich weiter deutlich weniger als Männer. Das mittlere Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Beschäftigten lag 2021 bei 31.407 Euro, Männer verdienten 37.707 und Frauen nur 24.309 Euro. Dabei war der Unterschied zwischen den Geschlechtern unter Angestellten am größten. Um über dem Durchschnitt zu verdienen, brauchten Frauen einen Uni-Abschluss, bei Männern reichte ein Fachschulabschluss. Das zeigt des Einkommensbericht des Rechnungshofes.

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg in den Jahren zwischen 2012 und 2021 um 10,8 Prozent von rund 4,1 auf 4,5 Millionen Menschen. Gegenüber 2012 waren um 1,4 Prozent mehr Frauen ganzjährig in Vollzeit, bei den Männern waren es gar um 10,2 Prozent mehr. Zuwächse gab es vor allem bei der Teilzeit: Hier stieg die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse bei den Frauen um 14,4 Prozent und bei den Männern um 14,9 Prozent.

Frauen verdienten 2021 in allen Beschäftigungsgruppen weniger als ihre männlichen Kollegen. Ein großer Teil der Unterschiede zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern sowie unter Angestellten lässt sich mit dem hohen Frauenanteil in Teilzeitbeschäftigung erklären. So waren im Jahr 2021 rund 81 Prozent der Teilzeitbeschäftigten Frauen, unter den Vollzeitbeschäftigten lag der Frauenanteil bei 33 Prozent.

Zudem sind die Verdienstmöglichkeiten meist geringer in Branchen, in denen überwiegend Frauen tätig sind. Dazu zählen das Gesundheitswesen, die Beherbergung und die Gastronomie. Zu den Branchen mit den höchsten Einkommen gehört die Energieversorgung, hier waren deutlich mehr Männer als Frauen beschäftigt.

Ebenfalls große Unterschiede gibt es bei den Pensionen. Während Männer im Durchschnitt 29.574 Euro brutto jährlich bekommen, liegt das mittlere Bruttojahreseinkommen bei Frauen mit 18.638 Euro deutlich darunter.