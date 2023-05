Koch neuer JKU-Rektor

Der Universitätsrat der Johannes Kepler Universität Linz hat am Freitag den Wirtschaftsinformatiker Stefan Koch zum neuen Rektor gewählt. Koch ist seit 2019 JKU Vizerektor für Lehre und Studierende und wird ab 1. Oktober 2023 dem amtierenden Rektor Meinhard Lukas nachfolgen.

Zukünftig möchte er die JKU als eine Vorreiterin für eine neue Zeit positionieren, Transformations-prozesse aktiv gestalten und dadurch zur Resilienz der Gesellschaft beitragen. „Wir gratulieren Stefan Koch zu seiner Wahl sehr herzlich und wünschen ihm für seine neue Aufgabe als künftiger Rektor der Johannes Kepler Universität alles Gute“, so LH Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner zur Wahl.

„Unsere Gesellschaft steht derzeit multiplen Krisen und Herausforderungen gegenüber. Von Kriegen über Klimaveränderungen oder Energieknappheit bis zu Digitalisierung, Pandemien und Teuerungen. Durch diese Krisen werden Transformationsprozesse auf allen Ebenen erzwungen bzw. notwendig. Unsere Gesellschaft verändert sich so schnell wie nie zuvor in der Geschichte. Damit die Gesellschaft als Ganzes sowie Individuen oder Organisationen wirkungsvoll damit umgehen können, müssen sie resilient und agil sein“, so Stefan Koch, der eine besondere Verantwortung bei der Uni sieht.

„Die JKU möchte Transformationsprozesse aktiv gestalten und zur Resilienz der Gesellschaft beitragen. Als breit aufgestellte Uni ist die JKU in einer absolut einzigartigen Position, diesen Anspruch zu leben und ihre Disziplinenvielfalt für die gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu nutzen.“

Zur Person

Stefan Koch wurde 1974 in Wien geboren. Auf das Diplomstudium Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien folgte ein Doktorat an der Wirtschaftsuniversität Wien. 2006 habilitierte er dort für das Fach Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsinformatik.

Zwischen 2008 und 2016 war Koch an der Boğaziçi University in Istanbul tätig und führte dort vier Jahre das Department of Management. 2016 folgte Stefan Koch dem Ruf der JKU und wurde Vorstand des Instituts für Wirtschaftsinformatik – Information Engineering.

In dieser Rolle war er federführend am Aufbau der JKU Business School beteiligt. Seit 2019 ist er als Vizerektor für Lehre und Studierende Teil des Rektorats von Meinhard Lukas und auch dessen Stellvertreter.