Kostenersatz für Meisterprüfungen

Mit einem dringlichen Antrag in der morgigen Landtagssitzung setzt die OÖVP weitere Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So soll Absolventen von Meister- und Befähigungsprüfungen künftig die Kosten für die Prüfung ersetzt bekommen.

Außerdem wird die Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-Novelle 2023 behandelt. Die FPÖ will Jugendkriminalität zum Thema machen. Die SPÖ bringt Kinderbildung auf die Tagesordnung.

Anreize schaffen

„Wir fordern den Ersatz der Kurs- und Prüfungskosten für Meister- und Befähigungsprüfungen. Dadurch schaffen wir Anreize und ermutigen motivierte Menschen, sich in ihrem Beruf weiterzubilden und ihre Meisterprüfung abzulegen. Dies stärkt nicht nur die individuelle Karriere, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit OÖ“, ist sich OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel sicher.

Es sei wichtig, die Lehre und damit die Ausbildung der Fachkräfte von morgen zu unterstützen. „Sie sind essenziell für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich und die Bewältigung künftiger Herausforderungen“, unterstreicht OÖVP-Wirtschaftssprecherin Margit Angerlehner.

Mit der Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-Novelle soll am Donnerstag ein weiterer Schritt in Richtung Kinderland Nr. 1 gemacht werden. „Damit schaffen wir die Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Betreuung unserer Kleinsten. Kinder sind schließlich unsere Zukunft, daher ist jeder Euro für die Kinderbetreuung eine Investition in die Zukunft“, so Dörfel. Spannend wird sicherlich auch die Behandlung wichtiger Verkehrsthemen, allen voran die Regional-Stadtbahn von Linz nach Pregarten und das Busterminal am Linzer Hauptbahnhof.

Jugendkriminalität

Eine „offene Diskussion über eine mögliche Reform der Deliktsfähigkeit von unter 14-Jährigen“ fordert die FPÖ angesichts steigender Jugendkriminalität, so Klubobmann Herwig Mahr.

Die SPÖ setzt ihren Schwerpunkt auf Kinderbildung. Der rote Klub fordert die flächendeckende Umsetzung des Rechtsanspruchs auf kostenlose Kinderbildung ab dem 1. Lebensjahr.