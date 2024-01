Kritik an Linzer Digital Uni it:u hält weiter an

Am Montag ist die Begutachtungsphase für das Gesetz der neuen Technischen Universität in Linz — die IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) — zu Ende gegangen. Was laut Bildungsministerium künftig als „Vorbild für künftige Entwicklungen im gesamten Universitätssektor“ gelten soll, stößt aber weiterhin auf viel Skepsis und Kritik.

Die IT:U — laut Gesetz aber weiterhin das IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) — bildet eine Mischform. Zwar orientiert sich die im Begutachtungsentwurf gewählte Variante am Universitätsgesetz, weicht aber in durchaus zentralen Punkten wieder von diesem ab. Das betrifft etwa Punkte wie die Bestellungsmodalitäten für die Leitungsfunktionen und zieht sich über die Stellung der Studierenden bis zur Qualifikation der Professoren.

Lesen Sie auch

Der Vorsitzende der Universitätenkonferenz (uniko) Oliver Vitouch bezeichnet die gewählte Form gegenüber ORF.at etwa als „Wolpertinger“. Für die Studierendenvertreter von der ÖH Uni Linz liest sich der Gesetzentwurf überhaupt „wie eine Mischung aus den Gesetzen für Universitäten und Fachhochschulen, wobei bei Widersprüchen stets die für Studierende schlechtere Option gewählt wurde“. Die Hochschülerschaft an der Johannes Kepler Universität ortet zudem eine „Verminderung des studentischen Mitspracherechts“.

Die Kunstuniversität Linz, die sich generell gegen die neue Universität ausspricht, sieht einen „nicht wünschenswerten Umbau des österreichischen Universitätssystems“.

Auch der Rechnungshof (RH) äußerte weiterhin Bedenken, dass für die neue Universität ein eigenes, einerseits vom UG 2002 abweichendes, andererseits in weiten Bereichen „wenig determiniertes Regelungsregime“ geschaffen werde.

Politisch meldete sich am Montag die SPÖ zu Wort. „Die Linzer Digitaluni entpuppt sich immer mehr als teures Wahlkampfzuckerl aus dem Jahr 2020“, kritisierten etwa SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl und die aus Wels stammende SPÖ-Frauensprecherin und stv. Klubvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Bemängelt werden auch der Diskriminierungsschutz, die Frauenförderung und Gleichstellung der Geschlechter.

Die Stellungnahmen aus der Begutachtungsfrist wurden nun an das Ministerium geschickt. Danach wandert die Gesetzesvorlage nochmal in den parlamentarischen Ausschuss ehe die Materien im Nationalrat zum Beschluss steht.