Land OÖ intensiviert den Ausbau internationaler Bildungsangebote

Das Land OÖ will sein internationales Bildungsangebot ausbauen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken, und startet eine Offensive in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen.

In der starken Industrieregion Innviertel soll das BG Ried zu einer internationalen Schule nach Vorbild der Linz International School Auhof (LISA) werden, in Linz wird die Anton Bruckner International School (ABIS) ausgebaut. Werbung für die Programme und Unterstützung aus der Wirtschaft laufen.

Meilenstein für Standort

Gerichtet ist das Angebot vor allem an Expats und heimkehrende Auslandsösterreicher bzw. deren Kinder. „In jeder Bildungsregion ein internationales Angebot im Volksschulbereich“, wünschte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer am Dienstag in einer Pressekonferenz mit seiner Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander sowie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (alle OÖVP) in Linz.

„Ich sehe, dass der Bedarf groß ist, gemessen an den Forderungen aus der Wirtschaft und von Unternehmen“, so Stelzer. Achleitner sprach gar von einem „Meilenstein der Standortpolitik, der mit diesem Paket beginnt“. Haberlander betonte, man will die bereits vorhandenen Fähigkeiten der Pädagogen nutzen. Die Kinder sollen lernen, was sie später im Berufsleben im Hinblick auf Internationalisierung und Weltoffenheit brauchen.

Bilingualer Schwerpunkt

Für den Kindergarten werde es ein Programm für Pädagoginnen geben, damit „sie sich trauen, mit den Kindern Englisch zu sprechen“, sowie 100.000 bis 200.000 Euro für Native Speaker, so Haberlander. In den Volksschulen setzt man auf bilinguale Angebote, Klassen mit Englisch-Schwerpunkt und internationale Volksschulen, wo eine Klasse durchgehend auf Englisch unterrichtet werde.

Pro Volksschule gebe es 10.000 Euro Förderung des Landes, die Förderung der ABIS — ein höherer Millionenbetrag — werde ausgebaut und „wir bemühen uns um Unterstützer aus der Wirtschaft“. In der Mittelschule — eine pro Bildungsregion — soll es einen Englisch-Schwerpunkt analog zu den bestehenden Musik- und Sport-Schwerpunkten geben. Bei allen Angeboten solle Freiwilligkeit im Vordergrund stehen.

Im AHS-Bereich soll ein Pendant zum Europagymnasium Auhof in Ried im Innkreis entstehen. Die Anton-Bruckner-Schule soll ebenfalls wachsen — von 16 auf 26 Klassen — und in der 5. und 6. Stufe mit je zwei Klassen geführt werden. Heuer habe es erstmals mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. Da das Gebäude dann zu klein wird, werde in die Berufsschule 1 ausgewichen. „Wir überlegen, wie viele Räume wir brauchen“ und wie der Schulstandort künftig aussehen könne, so Haberlander.

Lob kommt von Industrie

„Ein flächendeckendes internationales Bildungsangebot ist die Voraussetzung für die Fortsetzung des globalen Erfolgsweges des Industriestandortes OÖ“, begrüßt Joachim Haindl-Grutsch, GF der Industriellenvereinigung OÖ (IV OÖ) die Ankündigung.